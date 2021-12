L’oro rosso mediterraneo che occorre difendere

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Tutela della risorsa corallo, sviluppo e marketing delle aziende, promozione all’estero dei prodotti: sono le tre priorità di Assocoral, associazione nata nel 1977 a Torre del Greco (Napoli) come naturale evoluzione dell’Unione dei corallai, attiva già dai primi del 900. Non a caso in cima alla lista degli impegni c’è la tutela di questo magnifico, quasi magico, regalo della natura. Il corallo rosso (nome scientifico corallium rubrum) è pescato e lavorato sin dall’antichità: ve ne sono tracce tra i manufatti di sumeri, assiri, fenici e celti. Ma la sua bellezza è – come per molte risorse naturali e marine in particolare – anche la sua maledizione: la pesca non regolata non permette al corallo di rigenerarsi e in alcune aree del Mediterraneo e lungo le coste atlantiche del Marocco è necessario che le norme messe a punto dalle organizzazioni internazionali vengano rispettate.

La Gfcm (General fisheries commission for the Mediterranean) organizza da anni workshop in diverse città europee e nord africane, alla presenza di ricercatori, tecnici, scienziati provenenti da tutto il mondo insieme ai rappresentanti di tutti i governi dei Paesi mediterranei. Lo scopo è stabilire una serie di raccomandazioni obbligatorie per rendere la pesca del corallo ecocompatibile con l’ambiente marino e sostenibile nel tempo. Ma le violazioni sono numerose, anche perché la pesca regolata non è un’attività particolarmente redditizia. Va però ricordato che l’eccessivo sfruttamento del corallo dei nostri mari non è legato a un’altra emergenza, quella della scomparsa delle barriere coralline. «I coralli utilizzati in gioielleria, sia quello del Mediterraneo sia le altre quattro specie presenti nel Pacifico (japonicum, elatius, secundum e konjoi), non sono coralli di barriera – spiega Tommaso Mazza, presidente di Assocoral –. Delle circa 1.200 specie esistenti di coralli, soltanto cinque sono lavorabili per la gioielleria e nessuna di esse proviene dalle barriere coralline».