L’oro rosso non c’è più: siccità e guerra stroncano il pomodoro

Il contesto internazionale non aiuta e fa temere un cambiamento radicale nelle scelte produttive. «Rischiamo che molti produttori decidano di abbandonare il pomodoro per puntare su altri prodotti come mais, sorgo, girasole e soia, che andranno seminati a breve e che fino a oggi erano oggetto di importanti flussi in ingresso da Russia, Ucraina e Ungheria», dice Davide Vernocchi, coordinatore ortofrutta di Alleanza cooperative agroalimentari. Il balzo dei prezzi – solo pochi giorni fa il mais ha raggiunto il record storico dei 400 euro a tonnellata – esercita una forte attrattiva e il rischio di diversificazione è reale. Sul tema dell’abbandono forte preoccupazione è stata espressa anche da Confagricoltura e da Cia-Agricoltori italiani, secondo cui l’oro rosso italiano rischierebbe di raddoppiare le perdite di superficie, passando dal 15 al 30 per cento.

Preoccupano anche le ricadute del Piano strategico nazionale sulla intera filiera produttiva. A sollevare il tema è Tiberio Rabboni, presidente dell’Interprofessione del pomodoro da industria del Nord Italia, che spiega: «La convergenza interna sui produttori storici, l’eliminazione del pagamento greening e l’esclusione dai pagamenti previsti per chi aderisce agli ecoschemi, produrranno dal 2022 al 2026, per chi fa pomodoro, una riduzione del 65% degli aiuti dal primo pilastro Pac. Risorse che – puntualizza il presidente – non potranno essere recuperate sul mercato, vista la situazione attuale. In più il premio accoppiato ad ettaro resta ancorato a valori economici preesistenti, inferiori a quelli riconosciuti dai nostri principali competitor Spagna, Portogallo, Grecia».

In una lettera inviata al ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli e agli assessori regionali all’Agricoltura delle regioni del Nord Italia, Rabboni ha chiesto di intervenire sul Piano strategico che sarà approvato a giugno, incrementando il premio accoppiato – per essere sullo stesso livello competitivo della Spagna – e di modificare uno o più ecoschemi, per consentirne l’accesso anche ai produttori di quello che fino a qualche tempo fa era considerato l’oro rosso.