L'oro verde delle Canarie: l'Aloe Vera

Il suo nome scientifico è Aloe barbadensis ed è una pianta con una storia millenaria alle spalle, originaria del Nord Africa e degli arcipelaghi della Macaronesia. Prediligendo i climi caldi e secchi, la pianta ha trovato su queste isole l'habitat ideale per essere coltivata e quindi utilizzata per produrre cosmetici e farmaci di vario genere, dai calmanti agli antisettici. Chi viene in vacanza alle Canarie può dunque imitare Cristoforo Colombo (che si dice l'abbia portata in America dopo aver fatto tappa su queste isole) e approfittare della possibilità di fare scorta di prodotti a base di Aloe Vera, comprese creme solari, gel, shampoo e succo puro da bere

