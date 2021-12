L’orologio da torre Chiaravalle in dono da Dolce & Gabbana all’Ambrosiana

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Dal 2 dicembre la collezione permanente della Pinacoteca Ambrosiana ha un nuovo protagonista: l'orologio da torre Chiaravalle, realizzato e presentato ufficialmente nel 2019 da Dolce & Gabbana che infine lo ha donato all'istituzione milanese.

Le migliorie del genio Leonardo

Il marchio italiano della moda e del lusso che da qualche anno ha deciso di entrare nel mondo dell'alta orologeria ha così riprodotto la complessa struttura del meccanismo astronomico dell'Abbazia di Chiaravalle, aggiungendo il tocco finale delle migliorie (come la vite senza fine che permette al meccanismo di avere meno ruotismi) pensate e descritte da Leonardo in una delle pagine del suo Codice Atlantico. Quest'ultimo tra le opere più importanti raccolte nella stessa Pinacoteca insieme al Musico (sempre di Leonardo), alla Canestra di frutta di Caravaggio, al Cartone preparatorio per la Scuola di Atene di Raffaello.

Loading...

Nella Sala Federiciana con il Codice Atlantico

D'ora in poi, una volta entrati nella sala Federiciana del più antico museo di Milano, i visitatori insieme alle pagine del Codice Atlantico potranno ammirare anche questo complesso orologio. Si tratta ovviamente di un pezzo unico dalle grandi dimensioni (60 x 60 x 220 cm) creato dalla maison insieme a un orologiaio italiano che presenta un primo quadrante per i minuti e un secondo per le ore che, seguendo l'Hora Italica, vengono qui segnate sulle 24 ore. Poi, ancora, sono indicate le fasi lunari, i movimenti del sole (dal momento che nel 500 era il geocentrismo a essere la teoria più gettonata) e lo zodiaco su un quadrante in lapislazzuli.

I pezzi unici di alta gioielleria Dolce&Gabbana Photogallery37 foto Visualizza

L’alta orologeria Dolce&Gabbana in mostra

In tutto i pezzi usati per comporre questa meraviglia meccanica sono stati solo 53. Inoltre, fino al 12 dicembre in mostra nelle sale dell'Ambrosiana è possibile vedere una selezione dei pezzi più importanti di alta orologeria, questa volta da polso, realizzata da Dolce & Gabbana.