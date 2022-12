L'oroscopo 23 per le aziende e per i manager

Ascolta la versione audio dell'articolo

Alla fine dell'anno il mondo aziendale è invaso da libri e report che presentano il futuro o, i meno ambiziosi, l'anno che verrà. Chi, come familyandtrends, è sufficientemente vecchio da aver passato alcuni natali a leggere questi esercizi tende a ignorarli (solo “The Word in” del The Economist resta ancora tra le letture “suggeribili”) come, dopo un po' di anni, si fa con le previsioni dell'astrologia. In fondo non aveva torto Galbraith quando ricordava: “The only function of economic forecasting is to make astrology look respectable”.

Vista l'inutilità e la velleità di questi tentativi, per il 23 familyandtrends ha deciso di fare un oroscopo per le imprese e per i manager che sia davvero affidabile. Potrebbe essere sbagliato, ma con cinque minuti di lettura saprete cosa succederà nel 23, e potrete dedicare il resto delle vostre vacanze ai vostri cari e a divertirvi. Nel 23 succederanno quattro cose che per quanto collegate tra loro si possono analizzare in modo separato.

La prima: i riassetti geopolitici continueranno. L'era Teacher-Reagn è finita e se ne è aperta una che, se va bene, sarà caratterizzata da multipolarità e stati forti e ricchi, se va male, da confusione e azzuffate. L'era che si è chiusa ci ha portato cose buone: siamo passati da 4 a 8 miliardi di anime sulla terra (Malthus inorridirebbe), questi 8 miliardi hanno una maggior aspettativa di vita, 70 anni, e più di metà di loro ha un reddito sopra la soglia di povertà. Certo c'è ancora moltissimo da fare, ma non si possono non sottolineare risultati che 40 anni fa erano inimmaginabili. L'era che ci li ha portati è finita: il Covid e la possibilità di stampare tutto il denaro che si vuole ha ridato agli stati moltissimo potere. Siccome l'esportazione della libertà democratica e del diritto alla autodeterminazione si sono fermati e oggi molti stati, anche apertamente, non li accettano come principi giusti di per sé, ci troveremo di fronte a stati molto forti con molti soldi guidati da processi decisionali più efficienti di quelli democratici. La guerra Russia-Ucraina non sembra dover finire presto e come tutte le guerre sta spingendo riarmi e chiamate alla leva in tanti altri paesi: da sempre stati con apparati militari più grandi ed influenti tendono prima o poi ad usarli. C'è da aspettarsi qualche forma di tensione militare in altri luoghi del mondo, tutti guardano a Taiwan ma potrebbe succedere anche altrove.

Di fronte a questi riassetti: cosa devono fare le aziende nel 23? Prepararsi per avere successo in condizioni di tensione militare e/o guerra. La Cina a febbraio del 22 ha superato il PIL dell'Europa, si può davvero smettere di pensare a quel mercato solo per motivi geopolitici? Molte imprese sulle ali delle sanzioni hanno brutalmente lasciato la Russia, è stata la scelta giusta nel lungo termine? Molti dei CEO attuali erano più che adolescenti quando le imprese europee facevano affari al di là della cortina di ferro, in un mondo multipolare non si può fermarsi di fronte a muri, cortine, dazi, vincoli. Non è solo un dovere aziendale, è un dovere morale delle aziende tenere aperti canali di comunicazione, di comprensione e di scambio con chi sta dall'altra parte di un muro.

La Seconda: ci sarà la recessione. Su questo sembrano essere tutti d'accordo, molti pensano che sarà leggera. Dando per scontato una qualche forma di recessione, cosa ne sarà dell'inflazione? familyandtrends continua a pensare che l'inflazione di per sé non sia un male: abbiamo 500 trilioni di dollari di asset finanziari, circa 6 volte il PIL del mondo e bisogno di definanziarizzare il sistema economico a favore dell'economia reale. L'inflazione americana è stata generata dallo shock alla domanda data dagli interventi post Covid di Biden, forse eccessivi. È la via americana per cambiare la psicologia dei consumatori e tenere il PIL in crescita, che va ricordato è l'obiettivo della FED (mentre quello della BCE è controllare l'inflazione). La cosa ha funzionato bene per decenni, dai versamenti diretti sui conti correnti delle banche per fermare il crollo del venerdì nero, agli assegni mandati a casa per continuare a spendere e non aver paura degli effetti dell'11/9. Questa volta però, la crisi è da offerta non da domanda, non ha origini nella psicologia del consumatore ma nelle supply chain, nei sistemi produttivi, nei colli di bottiglia da non investimento per Covid; tanto che i consumatori con più soldi in mano hanno preferito lavorare meno che partecipare ad un mercato del lavoro con salari crescenti e inflazionati. In Europa le cose vanno un po' peggio, nell'attesa degli effetti del PNRR la nostra è tutta inflazione da aumento dei costi delle materie prime, in primis energia che rappresenta da sola tra un terzo e metà della nostra inflazione. Questa non è una buona inflazione e come diceva Pohl, il presidente della Bundesbank, “l'inflazione è come il dentifricio: una volta che è fuori dal tubetto rimetterlo dentro richiede tempo e pazienza”.