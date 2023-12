L’oroscopo 23 per le aziende e per i manager

Ascolta la versione audio dell'articolo

Galbraith diceva: “The only function of economic forecasting is to make astrology look respectable” eppure alla fine dell’anno il mondo economico ed aziendale è invaso da libri e report che presentano il futuro o, i meno ambiziosi, l’anno che verrà. Chi, come familyandtrends, è sufficientemente vecchio da aver passato alcuni natali a leggere questi esercizi tende a ignorarli esattamente come, dopo un po’ di anni, si fa con le previsioni dell’astrologia (solo “The Word in” del The Economist resta ancora tra le letture “suggeribili”).

Vista l’inutilità e la velleità di questi tentativi, per il 24 familyandtrends ha deciso di fare un oroscopo per le imprese e per i manager che sia davvero (?!) affidabile. Potrebbe essere sbagliato, ma con cinque minuti di lettura saprete cosa succederà nel 24, e potrete dedicare il resto delle vostre vacanze ai vostri cari e a divertirvi.

Nel 2023 familyandtrends aveva “vaticinato” quattro previsioni: i riassetti geopolitici continueranno, ci sarà la recessione, l’innovazione tecnologia continuerà, gli input costeranno di più. Vediamo cosa succederà nel 2024.

Primo: nel 2024 i riassetti geopolitici arriveranno ad un punto di svolta, più di quattro miliardi di persone voteranno. Un bel successo per la democrazia ma bisognerà vedere come la pensano gli elettori: è già successo nella storia che si passasse da una democrazia claudicante ad un regime autoritario che prometteva miracoli per poi ridurre un intero popolo a sacrificio sull’altare della follia nazista. Le due elezioni della svolta saranno quelle europee di fine giugno e quelle statunitensi di novembre. Per l’Europa, come ha detto Draghi, le scelte su difesa-sicurezza e sostenibilità-industria sono binarie: o tutti i paesi insieme investono per un obiettivo comune o nessun paese può farcela da solo a prescindere da quanto spazio di spesa può permettersi. Per gli Stati Uniti la scelta sarà sull’assicurarsi la tranquillità interna, i.e. il secondo obiettivo della loro costituzione dopo la giustizia, o sul diffondere i diritti delle persone all’esterno. Si tratterà di punti di svolta, perché in un mondo che si sta dividendo in due aree, si capirà una delle due metà cosa intende fare. È possibile che nell’oroscopo del 25 parleremo di paesi non allineati come ai tempi della guerra fredda, che forse chiameremo “prima”. Cosa devono fare le imprese? In un mondo più instabile e diviso le imprese non si possono fermare di fronte a muri, cortine, dazi, vincoli: non è solo un dovere aziendale, è un dovere morale aperti canali di comunicazione, di comprensione e di scambio con chi sta dall’altra parte di un muro. Questo vale ancora di più per le aziende familiari e le loro famiglie proprietarie: è una parte fondamentale dell’essere buoni azionisti. Le famiglie azioniste dovranno lavorare per affermare modi di investire differenti che assicurino ritorni e sostenibilità con un’attenzione sui processi decisionali e sull’equilibrio tra rappresentanza e merito restando aperte alla finanza e alla borsa quando e come serve .

Secondo: nel 2024 l’inflazione scenderà e (forse) ci sarà la recessione. L’inflazione scenderà perché, come ha detto Paul Volcker, “non ci vuole un corso di economia avanzato per capire che l’inflazione ha qualcosa a che fare con troppi soldi in giro…” e le banche centrali, soprattutto la FED, sono state decise ed indipendenti nel fermare il QE e alzare i tassi. Quanto scenderà e se sia un bene che l’inflazione scenda è meno chiaro: Karl Otto Pohl, presidente della Bundesbank, diceva “l’inflazione è come il dentifricio: una volta che è fuori dal tubetto rimetterlo dentro richiede tempo e pazienza”. Ecco perché (forse) ci sarà la recessione: un’inflazione del 3/4% sui circa 600 trilioni di dollari di asset finanziari mondiali crea un costo di 18/24 trilioni che un pil mondiale di poco inferiore ai 100 trilioni non si può permettere a lungo. Ancora Volcker, diceva: “nell’arte della banca centrale…. è un fatto della vita che il rischio di alzare i tassi di interesse sembri quasi sempre più grande del rischio di abbassarli”. Ecco perché (forse) non ci sarà la recessione: le banche centrali ai primi segni di recessione generalizzata abbasseranno i tassi e riavvieranno il QE. Cosa devono fare le imprese? L’inflazione non è altro che un aumento dei prezzi, i manager devono essere in grado di aumentare i prezzi più di quanto aumentino i costi: questo significa essere bravissimi nel marketing. In mercati polarizzati tra consumatori costretti a spendere il meno possibile e consumatori indulgenti aumentare la disponibilità a pagare del cliente diventa una capacità strategica. Come dice Buffet: “un marchio è una cosa eccezionale da avere durante un periodo di inflazione” e sono proprio questi i momenti in cui si capisce se i marchi che si hanno permettono di alzare i prezzi.