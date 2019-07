L’orrore a definirsi di una generazione di Gianluigi Simonetti

4' di lettura

Tra la fine degli anni Settanta e i primi anni Ottanta, quando la società italiana era scossa da tensioni violente, molti dei nostri più vivaci narratori esordienti presero a scrivere romanzi per così dire “in trasferta”: proiettandosi cioè in territori stranieri e lontani. Nascono così, da questo bisogno di fuga dagli anni di piombo, libri importanti di quella stagione letteraria: Altri libertini di Tondelli o Seminario sulla gioventù di Busi dove la provincia emiliana e lombarda è una rampa di lancio per l'Europa del Nord; Treno di panna di De Carlo – che si svolge per intero a Los Angeles – o Lo stadio di Wimbledon di Del Giudice, tra Mitteleuropa e Inghilterra. Romanzi centrifughi anche linguisticamente, in allontanamento della nostra tradizione narrativa: il gergo di Tondelli, l'affabulazione di Busi colta e popolare, il raccontare asettico di De Carlo, la visività cristallina di De Giudice.

Oggi l’Italia è di nuovo percorsa da tensioni e rancori, meno sanguinari rispetto agli anni di piombo e di tutt'altra natura, ma altrettanto capaci di scatenare incertezze, paure e rifiuti; non è forse un caso che appaiano a distanza di poche settimane – e insieme finiscano nella dozzina dello Strega – due libri che esprimono sentimenti di estraneità alle radici e volontà di fuga. La migrazione torna a essere un tema narrativo centrale, mentre sul piano stilistico maturano nuovi ripensamenti della lingua della prosa italiana.

La Città irreale di Cristina Marconi, all'esordio nel romanzo, è Londra, città in cui si trasferisce la romana Alina, rinunciando al posto fisso che rischiava di trattenerla nella guazza italiana. A Londra finisce anche la giovane protagonista de La Straniera, di Claudia Durastanti, che più che un romanzo è un memoir; comincia parlando dei genitori italiani emigrati negli USA, e della propria infanzia a Brooklyn; poi si sposta in un paese sperduto della Val d'Agri, dove la narratrice si stabilisce a sei anni in compagnia della madre, sorda come il padre (l'università, anni dopo, la farà a Roma: luogo meno esotico e straniero, quindi meno raccontato). Straniera del resto si sente anche Alina, perciò Londra la chiama a sé («Ci vogliono secoli di regole non scritte, di passaggio di mercanzie e di abitudine agli stranieri per diventare Londra»).

La città irreale attira la sua generazione - «a volte mi sembra che tutti quelli come noi siano qui» - proprio perché è irreale: magnete potente per chi un po' non può scegliere e un poco non vuole. Se tutti ci vanno, tutti ci devono andare: Londra di tutti e di nessuno è il luogo ideale per azzardare un equilibrio difficile, diventare qualcuno o qualcosa, e al tempo stesso essere liberi – liberi per esempio di differire tutte le decisioni irreversibili. Per Alina, infatti, felicità e libertà coincidono («era felice e libera»); ma se troppa libertà immobilizza («ero in preda a un eccesso di libertà che mi paralizzava»), troppo poca rallenta e deprime: «con un contratto a tempo indeterminato (…) mi sentivo pacificata, non certo felice». Il primo obiettivo è ottenere un buon lavoro, perché «i problemi lavorativi sono molto più credibili di quelli sentimentali»; il secondo è usarlo per tergiversare. Marconi racconta una giovane stirpe che ha orrore di cristallizzarsi in una forma concreta e fallibile, in una immagine ferma, in un paese solo.

I ritratti generazionali più efficaci sono spesso quelli involontari: a partire da materiali privati e da una vicenda familiare singolarissima anche Claudia Durastanti, nella Straniera, descrive la difficoltà cronica ad assumere una forma stabile: «mi sforzavo di essere una cosa sola, come di cose sole non ce n'erano state». Lo sfarinamento circostante è lo stesso tratteggiato da Cristina Marconi, medesimo il contesto storico e analoghi perfino i riferimenti alla Brexit, nel segno comune di un'Europa che muore. In compenso è diverso lo stile, probabilmente perché diversissima è l'estrazione sociale (di autore e personaggi). Marconi straniera per scelta, racconta una storia borghese, in possesso sicuro del lessico, articolata nella sintassi e ironica fino all'autoassoluzione; Durastanti straniera per nascita, lumpen per estrazione e punk per estetica, fa del possesso impossibile una poetica e una forma di stile, in cui comico e tragico convivono. Scrive in un italiano-non-italiano, un broken italian privo di anglismi ostentati ma strutturalmente alieno; può sconcertare o sedurre, a seconda di quanto straniero nella casa del linguaggio il lettore stesso sia disposto a sentirsi.