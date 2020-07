L’ospedale che sbaglia la sterilizzazione mantiene il figlio indesiderato fino a 25 anni Il Tribunale di Brescia consolida un orientamento in favore del diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosciuto dalla Costituzione di Patrizia Maciocchi

(AgfCreative)

3' di lettura

L’ospedale che sbaglia l’intervento di sterilizzazione mantiene la bambina fino al compimento dei suoi 25 anni. Anche il Tribunale di Brescia, spezza così una lancia in favore del diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosciuto dalla Costituzione. Un diritto che se violato, come nel caso esaminato, fa scattare un danno ingiusto risarcibile. A beneficiare del principio è stata una coppia di genitori di 50 e 48 anni che, dopo tre figli, avevano deciso di ricorrere ad un intervento di sterilizzazione, effettuato presso l'Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia, senza però ottenere il risultato sperato perchè, a distanza di poco più di due anni, i coniugi hanno avuto la loro quarta figlia.

Per l’errore nell’intervento, dopo cinque anni di battaglie legali, il giudice del tribunale di Brescia, Elisabetta Arrigoni, ha condannato l’ospedale a mantenere la bambina fino al compimento del 25esimo anno di età. Trecento euro al mese per venticinque anni, per un totale di 90mila euro.

I precedenti

Il verdetto di Brescia va così a consolidare un orientamento, fatto proprio anche dalla Cassazione (sentenza 24109/2013) e affermato dai giudici di merito in più occasioni. Ad esprimersi in favore del risarcimento in casi analoghi sono stati, tra gli altri, Il Tribunale di Reggio Emilia (sentenza 13702/2015); il Tribunale di Milano( sentenza 4354/2014) e il Tribunale di Roma che, con un’ordinanza pubblicata il 2 ottobre 2017, ha riconosciuto il danno - dopo aver verificato l’errore - ad entrambi i genitori per la nascita del quarto figlio ad un anno dall’intervento. In quel caso era stata contestata sia una responsabilità contrattuale che extracontrattuale, al personale medico e alla struttura sanitaria.

La sentenza di Reggio Emilia

Una decisione analoga a quello odierna, anche negli importi, è stata emesso dal Tribunale di Reggio Emilia che, nel 2015, aveva affermato il diritto al risarcimento in favore della madre, per 20 mila euro, e al mantenimento del figlio fino al compimento dei 23 anni, calcolando 300 euro al mese, per un totale di circa 83 mila euro. Per il padre era stato escluso il danno non economico. Nello specifico la donna aveva espressamente chiesto un intervento di sterilizzazione in sede di cesareo per la nascita del quinto figlio: intervento che l’ospedale Guastalla non aveva mai effettuato. Il Tribunale, nell’occasione, respinse la tesi della difesa della Asl, secondo la quale la signora sarebbe stata in tempo per interrompere la gravidanza.

L’aborto non può essere considerato un «rimedio»

Per i giudici, infatti, il diritto all’aborto non comporta il suo esercizio, perché una cosa è non procreare, un’altra interrompere la gravidanza, scelta quest’ultima «carica per la donna di ripercussioni fisiche e mentali». Alla madre era stato riconosciuto il danno non patrimoniale per lo stress dovuto al dovere di accudire i sei figli. Lo stesso però non si poteva dire per il padre.