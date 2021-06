L’ospitalità italiana strizza l’occhio ai true luxury traveller

Che cosa serve per migliorare l’accoglienza

La prima leva è l’ospitalità. Secondo Bain & Company ammonta a circa 16 miliardi il patrimonio immobiliare alberghiero che arriva a 22-23 miliardi considerando anche l'extra alberghiero. Dopo un periodo di grande difficoltà, il settore alberghiero vive un momento di estrema vivacità, grazie alla grande liquidità in circolazione. I riflettori sono puntati anche su Cassa depositi e prestiti che a settembre ha lanciato un fondo per investire fino a due miliardi di euro in strutture alberghiere storiche e iconiche italiane e dove potrebbe finire il Lefay resort di Gargnano sul lago di Garda. Ma ci sono anche catene importanti con il Gruppo Marriott che proprio in Italia vuole crescere. Così che tra le circa 200 strutture di lusso presenti in Italia (hotel a 5 stelle) potrebbero avvenire cambi di proprietà.



Promozione turistica, infrastrutture, eventi

Ma cosa serve per migliorare l’attrattività? «Il sistema paese non riesce ad esprimere un messaggio unico di promozione e quindi rimane debole rispetto ad altri paesi - sottolinea Robert Koren, senior vice president Europe, MiddleEast & Africa division Belmond oggi di proprietà del gruppo Lvmh che gestisce alcuni degli hotel più iconici del nostro paese (Dal Cipriani di Venezia al Caruso di Ravello, dallo Splendido di Portofino a Villa San Michele a Fiesole) . - L’Italia ha una ricchezza straordinaria di arte, cultura, varietà di offerta, luoghi, destinazioni, enogastronomia, moda, ed è difficile rappresentarla tutta in una sintesi. Quando parliamo di Alto di Gamma in Italia non ci riferiamo solo a hotel di lusso. L'italia è meta ambita per tutte le sue componenti uniche e irripetibili, l’Italian Lifestyle. La nostra clientela ha una grande componente di stranieri, e l’Italia è sempre ai primi posti nei loro desideri. Ma i margini di miglioramento ci sono, a partire dalle infrastrutture, i trasporti ( l'offerta di voli nelle destinazioni non primarie è carente , come anche certe tratte in treno…), porti turistici ( lo sviluppo delle Marine è altamente sotto il potenziale di accoglienza di questo turismo di lusso, a vantaggio di altri paesi limitrofi), e condivido anche la creazione di un calendario centralizzato di eventi del paese ( oggi difficile reperire queste informazioni se non frammentate) che sicuramente contribuirebbe ad attrarre clientela qualificata nel nostro paese anche e soprattutto in periodi di bassa stagione».

Hotel più moderni e digitalizzati

Secondo Aldo Melpignano, managing Director del gruppo SD Hotels ( comprende San Domenico Hotels e 5 proprietà tra cui Borgo Egnazia, Masseria San Domenico, Masseria Cimino, Masseria Le Carrube, San Domenico House a Londra a cui si andranno ad aggiungere l'hotel Santavenere a Maratea e Cortina) «rispetto alla Francia siamo molto indietro in termini di servizi - spiega- I nostri hotel hanno bisogno di essere ristrutturati in tutto non solo secondo logiche eco ma anche in termini di digitalizzazione e speriamo che il PNRR possa incentivare gli imprenditori a farlo. Gli hotel vanno tutti migliorati nel design, nell’arredamento e nei servizi a tutto tondo altrimenti rischiamo di rimanere indietro». Secondo Melpignano serve anche un intervento pubblico per tornare a valorizzare i nostri centri storici in alcuni casi omologati dall’eccessivo overtourism. «Anche nelle città d’arte il turista di lusso cerca la particolarità, l’autenticità - sottolinea- non ciò che può trovare in un altra qualsiasi metropoli».

Raccontare l’Italia del lusso

Saper raccontare l’Italia autentica. Come farla? «Viviamo in un Paese meraviglioso, ricco di arte, storia, cultura, artisti e artigianato d'eccellenza, un patrimonio invidiato in tutto il mondo - aggiunge Gabriele Burgio, ad di Alpitour - Nel momento più delicato per il turismo mondiale, è necessario puntare su tutto questo, spingere una ripartenza consapevole e sfruttare il potenziale attrattivo che abbiamo. Abbiamo avviato molteplici progetti rivolti al segmento luxury con VOIhotels e creando un “Polo del Lusso” per il Tour Operating, un'area che si occupa solo dei viaggi più esclusivi. Non vogliamo offrire un lusso fine a sé stesso, ma una rete di attività, escursioni e servizi che accompagnino i clienti alla scoperta più autentica dei luoghi». Alpitour ha appena varato un progetto di hôtellerie (V Retreats è il nuovo brand di hôtellerie di VOIhotels), rivolto al segmento luxury del mercato italiano e internazionale. La collezione è dedicata agli amanti dell'arte, della storia e della cultura made in Italy, apprezzata in tutto il mondo: si mira a 12 strutture in tre anni e a ridisegnare lo stesso concetto di lusso, non più fine a se stesso, ma come chiave di accesso alla bellezza del nostro Paese. «È un piano di medio lungo periodo, che ha l'ambizione di cambiare la stessa concezione di lusso e ospitalità -aggiunge Burgio -: nessun format omologato, ma proposte che siano la chiave per entrare in stretta sintonia con i luoghi, conoscendone la storia, la cultura e l'arte locali».

Investimenti e servizi ad hoc

Tra chi non è rimasto fermo anche durante il Covid e ha continuato a investire c’è proprio il Gruppo SD . «Abbiamo perso il 70% del fatturato ma non abbiamo mai mollato - aggiunge Melpignano - abbiamo mantenuto in vita le nostre strutture perchè nell’hotellerie di lusso non ci si può permettere di trascurare anche se l’hotel è chiuso».