L’ospitalità personalizzata potrà recuperare il -66% nelle transazioni

In Italia nel 2019 si sono registrate 3,3 miliardi di euro di transazioni alberghiere, a fronte di 23,2 miliardi in Europa e il nostro Paese rappresenta in media il 5% delle transazioni europee nell'ultimo decennio, percentuale però ampiamente superata, con il 14%, nel 2019. E anche in questo difficile 2020 la percentuale è del 10% confermando che l'Italia resta una piazza interessante. Il buono stato di salute di base dell'hotellerie è anche rappresentato dal fatto che nel 2018 questa rappresentava il 27% di tutti gli investimenti real estate in Italia, mentre in Europa ha rappresentato solo l'8%.

Parlando di investitori, va rivelata una forte internazionalizzazione, tanto che oggi quelli esteri rappresentano il 70% del totale in Italia, mentre in passato il settore era dominato da investitori domestici. Un trend interessante è quello degli investitori provenienti dal Medio Oriente che sono stati molto attivi nel cosiddetto settore dei trophy asset, che pesa per circa il 35% del totale degli investimenti alberghieri. Un altro trend da sottolineare è il forte incremento degli investitori istituzionali, che oggi rappresentano il 44% del totale delle transazioni, e che sono sempre più disponibili a investire in questo settore.

Su quali mete vogliono puntare gli investitori guardando all'Italia? Non è una novità che le quattro città trainanti siano Roma, Milano, Firenze e Venezia, che hanno attratto circa il 60% degli investimenti negli ultimi dieci anni. Le quattro mete restano, secondo Galano, ma gli investitori iniziano a cercare alternative.

«Quanto ai rendimenti, i prime yield sono oggi attestati intorno al 4%, forse anche un po' meno per i trophy asset eccezionali: tali rendimenti sono paragonabili al 3% di Londra o al 3,75% di Parigi e si sono sempre più allineati con altri settori immobiliari, come quello degli uffici», specifica Galano.

L'innovazione è la chiave. Due rappresentanti di catene alberghiere, sia nazionale (Sofia Vedani, a.d. di Planetaria Hotels) che internazionale (Maria Pia Intini, direttore investimenti diCitizenM Hotels per l'Europa) hanno sottolineato come l'innovazione e le tecnologie siano oggi fondamentali per attirare la domanda, senza dimenticare il valore immenso dell'accoglienza, personalizzata e volta alla valorizzazione dei bisogni del cliente.