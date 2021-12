L’Osservatorio permanente Giovani - Editori in udienza dal Presidente della Repubblica

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Presidente dell’Osservatorio Permanente Giovani-Editori Andrea Ceccherini, accompagnato da una delegazione dell’Associazione, è stato ricevuto questo pomeriggio a Palazzo Quirinale, dal Capo dello Stato Sergio Mattarella.

Il numero uno dell’Osservatorio ha voluto aggiornare il Presidente della Repubblica sullo stato dello sviluppo internazionale e multimediale dei progetti di technology-media literacy e di economic and financial literacy, attraverso i quali, la sua Organizzazione, cerca di realizzare la propria mission: quella di aiutare i giovani di oggi a diventare i cittadini liberi e indipendenti di domani.

In questo contesto il leader dell’Osservatorio ha illustrato al Presidente della Repubblica lo stato della partnership strategica che lega l’Osservatorio Permanente Giovani-Editori ad Apple, con l’obiettivo di lanciare un progetto di technology-media literacy, a livello internazionale, che rincorra l’ambizione di sviluppare il pensiero critico dei giovani nel mondo, proprio a partire dall’Unione Europea.

Inoltre il Presidente dell’Osservatorio, nell’ambito della sfida per favorire l’alfabetizzazione economico - finanziaria dei più giovani, ha presentato al Capo dello Stato, in assoluta anteprima, il programma dei lavori del convegno “Young Factor: un dialogo tra giovani, economia e finanza” in programma a Milano il 14, 15 e 16 Giugno 2022 a Milano, con il sostegno di Intesa San Paolo.

Si tratta di un evento unico nel suo genere, nato per discutere a livello internazionale su come far crescere l'alfabetizzazione economico-finanziaria tra i giovani e il loro senso di appartenenza all'Unione Europea.

Un'occasione unica che vedrà, per la prima volta in Europa, proprio a Milano, partecipare sei Governatori di sei Banche Centrali europee per dialogare insieme sul futuro, per tre giorni, con centinaia di giovani provenienti da Italia, Germania, Francia, Spagna, Portogallo e Paesi Bassi, impegnati nelle rispettive scuole nel progetto di economic and financial literacy dell’Osservatorio Permanente Giovani-Editori.