L’ossessione delle notifiche ci ruba il tempo (e non solo)

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Oltre undici miliardi di notifiche ogni giorno inviate dal sistema operativo Android al suo miliardo di utenti. A queste si aggiungono, poi, le notifiche di mail, dei social network, delle applicazioni che abbiamo scaricato sullo smartphone e di tutta la messaggistica istantanea che scambiamo con conoscenti, colleghi, amici e familiari. Parte da qui, la riflessione da insider di James Williams nel suo Scansatevi dalla luce. Libertà e resistenza digitale (Edizione effequ). Williams, già strategist di Google e filosofo formatosi ad Oxford, guida nella lettura dei nostri comportamenti in relazione ai device, ma soprattutto nell’interpretazione delle regole dell’economia dell’attenzione di cui tutti noi siamo ingranaggi fondamentali.

L’economia dell’attenzione

Se negli ultimi anni si è detto che i dati saranno il petrolio di domani nell’economia globale, Williams sposta lo sguardo altrove: non sulle informazioni che di noi lasciamo in rete nella nostra vita virtuale, quanto piuttosto sul tempo e soprattutto sull’attenzione che ci viene “rubata”.

Loading...

L’economia digitale si basa su questo bene, che noi tendiamo a donare gratuitamente credendo in qualche modo anche di esercitare la nostra libertà. In realtà siamo immersi in «un vasto progetto di persuasione industrializzata», che compete per catturare e sfruttare la nostra attenzione. Ma l’attenzione non è gratuita, «si paga in termini di futuri a cui si rinuncia».

L’autore fa esempi concreti: si paga il tempo che si passa sui social con ore di sonno in meno, si paga l’attenzione al post indignato con la pazienza e l’empatia, si paga l’aver ceduto al clickbait con la rabbia per non essersi accorti della trappola. Williams è lapidario: «Paghiamo l’attenzione con le vite che avremmo potuto vivere».

Vittime delle distrazioni funzionali

Le cosiddette distrazioni funzionali arrivano appunto con le notifiche. Gli effetti delle interruzioni non sono, però, limitati alla quantità di tempo che perdiamo occupandocene direttamente. Quando siamo concentrati e veniamo interrotti sono necessari poi in media ventitré minuti perché si ritrovi la concentrazione. A questo si aggiunge il fatto che le notifiche possono portare con sé informazioni e comunicazioni che non sono neutre per noi e quindi oltre a interrompere il flusso di concentrazione hanno poi un impatto sul nostro «spazio interiore». L’autore prende qui in prestito una metafora del filosofo Matthew Crawford per rendere l’idea: «La distraibilità può essere considerata l’equivalente mentale dell’obesità».