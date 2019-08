L’ossessione sana di Montipò: «Crescere mi dà sicurezza» Il gruppo reggiano ha chiuso 65 acquisizioni in 40 anni. Il segreto? «Cambio e cresco, sperabilmente in meglio, perché sono vivo. Ormai è una dipendenza» di Marco Ferrando

Fulvio Montipò è presidente e amministratore delegato di Interpump, che ha fondato nel 1977

Giusto il tempo di approvare la semestrale della sua Interpump, poi Fulvio Montipò ha chiuso bottega per un paio di settimane. Non è andato lontano: è a Reggio Emilia, e di qui in questi giorni d’agosto segue l’attività del gruppo e un’estate tutt’altro che banale, tra ombre di recessione, mercati volatili e una crisi di governo che aggiunge ulteriori elementi di incertezza. Preoccupato? «Ovviamente», dice Montipò in questa chiacchierata con Il Sole 24 Ore, nata per alzare un po’ lo sguardo ma inevitabilmente risucchiata dall’ennesima resa dei conti sulla pelle dell’Italia, dei suoi cittadini e delle sue imprese. «La preoccupazione più forte», confessa, «è osservare quante cose buone il nostro Paese ha bisogno di fare e quante poche vengano realizzate e in tempi troppo lunghi. Il nostro è un Paese meraviglioso dalle mille opportunità ed è doloroso vederlo vivere nell’incertezza».

Dalla politica all’economia, i problemi si accavallano anziché risolversi. Da dove occorre partire?

Potessi farlo, pregherei coloro che hanno responsabilità, di pensare anzitutto al lavoro: per custodirlo, proteggerlo e incoraggiarlo. Il lavoro è il seme nobile di civiltà, di crescita e di ricchezza generalmente intesa per tutti.

In teoria il lavoro è la priorità per tutti, ma gli interventi strutturali stentano e alla fine - come ha documentato Il Sole nelle scorse settimane - succede che la domanda non si incontri con l’offerta. Come spiega questa asimmetria ormai strutturale?

È abbastanza naturale che le condizioni di benessere spostino l’interesse dei giovani sulle tematiche umanistiche. Non a caso il fenomeno riguarda soprattutto la vecchia Europa, dove anche in Interpump constatiamo che è più facile trovare figure con formazione in discipline classico/umanistiche che non tecnico/professionali. È un processo culturale la cui correzione comporta tempi medio lunghi.

Non è l’unico. Non vede anche Lei l’Italia assediata da barriere culturali, infrastrutturali, economiche?

È l’elemento culturale a essere decisivo in qualsiasi ambito: chi pensa che il proprio borgo sia il più bello del mondo, difficilmente costruirà fuori dal borgo.

La storia di Interpump, e per fortuna non solo, è invece una storia di crescita, interna ed esterna, come dimostrano le oltre 65 acquisizioni in tutto il mondo. È un’ossessione, la sua?

Se l’ossessione è un pensiero costante e testardo, allora probabilmente sì. Un’ossessione buona che aspira a essere migliori, più forti e più sicuri. Crescere è un’ossessione alla ricerca di sicurezza perché crescere è sicurezza, e ti consente di vincere le sfide più ardue, molte inimmaginabili.