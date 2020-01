L’ostilità verso Bezos: che cosa unisce Bin Salman e Trump

La campagna del Washington Post

Nell'anno successivo tra Bezos e Mbs si consumò una sorta di guerra fredda. Dopo l'assassinio di Khashoggi il Washignton post rafforzò la sua durissima posizione contro la monarchia saudita, in particolare contro Mbs. L'immagine del giovane principe illuminato, che voleva le riforme sociali ed economiche, ne usciva piuttosto ammaccata.



Grazie all'hackeraggio l'intelligence saudita avrebbe avuto a disposizione una gran mole di dati sensibili, che riguardavano anche la vita privata dell'uomo più ricco del mondo. E qui arriva, pochi mesi dopo, nel gennaio 2019 un fatto che appare legato alla fatidica cena di Los Angeles ed al video inviato su Whatsapp. Perché scoppia lo scandalo che rivelò la relazione extra coniugale di Bezos con l'ex conduttrice televisiva Lauren Sanchez. Scandalo che portò alla fine del matrimonio di Bezos, che ne amputò la sua fortuna. Sembra che David Pecker, il Ceo del gruppo che possiede il National Enquirer, il giornale che rese noto al pubblico americano la vicenda, conoscesse piuttosto bene Mbs. Nessuna prova ufficiale. Ma le coincidenze cominciano ad essere davvero tante.



Gli indizi… Mbs contro Bezos

Al di là dei rispettivi patrimoni, cosa collega i due uomini? L'unico indizio per ora è che è che il magnate di Amazon è anche il proprietario del Washington Post. E che il prestigioso quotidiano americano, in cui Khashoggi era uno dei più celebri editorialisti sul Medio Oriente, ha usato sempre una linea durissima con la monarchia saudita. Ancora di più dopo il barbaro assassinio di Khashoggi. La campagna del Washington Post contro la monarchia saudita, e le accuse dirette a Mbs, crearono non poco disagio sia per la Casa Bianca che per la Corona saudita.

Il fatto che anche la Cia abbia indicato il principe come il probabile mandante del barbaro assassinio non può non avere creato un certo imbarazzo anche al presidente americano.



E Trump contro Bezos?

Sono tutte supposizioni. Prive di qualsiasi conferma. Ma ci sono altri elementi che rendono questo giallo ancor più accattivante, un intrigo internazionale. Solo pochi mesi dopo essersi insediato alla Casa Bianca, il presidente Donald Trump si è recato di persona in visita a Riad per incontrare Mbs e forgiare quella nuova alleanza americano-saudita fatta di contratti miliardari di forniture di armi (oltre 100 miliardi di dollari), reciproci impegni in campo economico, ma soprattutto imperniato su una strategia di isolamento contro l'Iran. Anche nei momenti in cui Mbs era in difficoltà, come nel caso Khashoggi, Trump ha preso la difesa del suo alleato, e se non l'ha fatto, comunque non l'ha attaccato come parte dell'opinione pubblica si aspettava.



Non è un segreto che Trump sia in rapporti tutt'altro che idilliaci con Bezos. Il presidente americano aveva preso di mira anche il Washington Post, il giornale della politica e della capitale acquistato da Bezos nel 2013, accusandolo, assieme a Cnn e New York Times, di essere di parte e produttore in serie di “fake news”.