L’ottone realizzato in 3D sbarca a Brescia

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

«Quante altre? Abbiamo molte trattative aperte, nel 2022 pensiamo di venderne da cinque a sette. E guardi che è una stima conservativa».

Per Ivano Corsini e la sua 3D4MEC il 2022 può essere in effetti l’anno della svolta. Grazie all’acquisto effettuato da Rubinetterie Bresciane, l’azienda emiliana è infatti in grado di entrare in un mercato finora inesplorato, la manifattura additiva dedicata all’ottone.

Loading...

«Siamo i primi al mondo ad aver realizzato una stampante 3D in grado di gestire al meglio lo zinco - spiega il Ceo - che rappresenta l’ostacolo principale nella realizzazione di questi manufatti in lega utilizzando metodiche additive. Ma questo è solo il primo passo, perché abbiamo numerose altre trattative aperte».

L’azienda emiliana, parte di un gruppo da 25 addetti e specializzata nella produzione di stampanti 3D per metalli, entra in effetti in un mercato potenzialmente ricco, settore delle valvole e dei rubinetti in cui l’Italia vanta una leadership mondiale e decine di aziende sane e internazionalizzate. Business interessante, tenendo conto che ciascuno di questi oggetti hi-tech richiede un investimento nell’ordine del mezzo milione di euro. Investimento che punta a cambiare le regole del gioco in termini di tempi, precisione e flessibilità.

«Questa stampante - spiega Mario Bonomi, imprenditore e direttore di stabilimento per Rubinetterie Bresciane e Fra.Bo - ci permetterà di accorciare notevolmente il time-to-market di nuove serie di prodotto, che verranno testate molto in anticipo rispetto all'inizio effettivo della produzione massiva. Inoltre, ci permetterà di fornire ai nostri clienti o potenziali clienti prototipi funzionanti e perfettamente fedeli alla realtà con un vantaggio competitivo rispetto alla concorrenza che non dispone ancora di questa tecnologia».