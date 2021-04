L’outlet di Valmontone diventa hub vaccinale, Otb offre spazi ad hoc

Non solo vaccini

Dall’inizio della pandemia, il gruppo e la Fondazione hanno lavorato per supportare il personale medico, le persone affette dal virus, e la popolazione con iniziative concrete di diverso tipo. Molte di queste hanno visto la partecipazione attiva dei dipendenti di OTB. «L’esempio più recente è l’alto numero di adesioni volontarie alla richiesta di supporto alle operazioni di vaccinazione organizzate dalle aziende sanitarie del territorio – si legge in una nota ufficiale –. Così come ha visto una calorosa partecipazione l’iniziativa di raccolta di pacchi spesa di prima necessità e abiti di seconda mano da donare a famiglie in difficoltà, progetti che Otb Foundation ha attivato nei primi mesi dell’emergenza. Nel difficile anno passato, il gruppo ha assicurato la più rapida ripresa delle attività dei dipendenti grazie a un adeguamento delle strutture alle nuove normative imposte dalla pandemia, ad esempio per la riapertura dell’asilo aziendale».

Protocolli di sicurezza aziendali

Il Brave Garden è stato tra i primi a riaprire in Veneto dopo il lockdown, essendosi dotato di attrezzature specializzate come termoscanner e purificatori d’aria, doppi armadietti per i bambini, e avendo ampliato il suo organico per suddividere le classi e facilitare il rientro a scuola. Durante la pandemia, la Fondazione ha donato quasi un milione di dispositivi di protezione individuale e attrezzature specializzate a oltre 100 strutture tra ospedali, case per anziani e associazioni di diversa natura in tutta Italia. Ha finanziato i lavori di conversione di reparti ospedalieri in aree Covid, e sostenuto le spese di positivi asintomatici in isolamento fiduciario fuori casa grazie a strutture alberghiere che hanno contribuito a liberare posti negli ospedali.

Aiuti concreti per l’emergenza economica

La Fondazione ha inoltre fornito beni alimentari di prima necessità e prodotti farmaceutici a molte famiglie alle prese con seri problemi economici, anche attraverso il sostegno a empori solidali già operativi e altri che sta aiutando ad aprire. A seguito del perdurare della chiusura delle scuole e con l’obiettivo di garantire a più studenti possibile l’accesso alla didattica a distanza, la Fondazione ha donato centinaia di tablet a istituti di tutto il Paese. «Sono particolarmente orgoglioso di come Otb e la nostra Fondazione abbiano reagito tempestivamente a un evento imprevisto e dirompente come questo virus – ha commentato Renzo Rosso –. Abbiamo dimostrato non solo di essere un gruppo solido e ben gestito, ma anche di condividere un forte senso di responsabilità e solidarietà sociale a tutti i livelli dell’organizzazione, e valori e obiettivi comuni che vanno oltre quelli economici».