Il ritorno di Simon the Sorcerer, Rick Astley e lo sviluppo di videogiochi made in Italy

Perché è uno dei titoli più importanti degli anni Novanta, io stesso sono cresciuto giocandoci. Siamo vicini al trentesimo anniversario dalla pubblicazione, anche per questo è un momento interessante per parlare di questo gioco. L'idea è ambiziosa, ma sono convinto che i ragazzi di Smallthing sappiano quello che fanno. Nel team di sviluppo c'è anche uno psicologo che li aiuterà a comprendere come è cambiata la società in questi trent'anni e ad inserire nella storia elementi che creino equilibrio tra le due epoche. Ovviamente, gli anni ‘90 saranno preponderanti, ma mi fido molto del lavoro che stanno realizzando.

SIMON THE SORCERER ORIGINS: Official Teaser Trailer

Più in generale, come Leonardo Interactive, puntate molto sull'italianità come valore aggiunto. Eppure quello del gaming non è il primo settore che viene alla mente quando si parla di made in Italy. Può spiegarci cosa intende?

Quello dell'italianità è uno dei motivi che mi ha spinto ad entrare in questa industria. Penso che i videogiochi dovrebbero avere lo stesso valore culturale del cinema, che è un mezzo per raccontare delle storie. La nostra idea è quella di cercare di inserire all'interno dei nostri giochi degli elementi propri della cultura italiana. Questo sia con Leonardo Production, il nostro studio di sviluppo, che come publisher.

Parlando sempre di italianità, a fine luglio avete riunito a Spoleto diverse realtà del gaming italiano, con l'obiettivo di dar vita ad una sorta di think tank che favorisca la crescita dell'ecosistema. Perché ritiene che i vari attori di questa industry debbano collaborare?

Innanzitutto, è sempre importante scambiarsi idee, anche tra persone che lavorano nello stesso settore, pur con ruoli differenti. Per questo abbiamo riunito imprenditori, sviluppatori, creatori di contenuti ma anche persone del mondo dei media. Il confronto tra chi vede la stessa industria da punti di vista differenti può far nascere quella scintilla che è alla base della creatività.E come è andata?È stato un momento molto costruttivo. Ritengo che a livello italiano ci siano delle grandissime potenzialità e credo che avere degli incontri a scadenze fisse tra chi lavora in questo settore aiuti a creare le basi per farlo crescere.