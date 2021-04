Il tessuto che uccide il Coronavirus: tovaglie e divise a prova di Covid

Vefer di Lissone, in provincia di Monza e della Brianza, leader in Italia e in Europa nel settore dei poliuretani espansi di alta qualità, ha confezionato copri guanciali, topper coprimaterasso e piumino copriletto.

Un calzaturificio del distretto di Parabiago, in provincia di Milano, fornitore dei migliori brand di moda, ha realizzato infine le calzature per il personale, ciabattine da camera e per centri benessere

«Un lavoro di squadra per garantire sicurezza agli ospiti di hotel, ristoranti e spa – spiega l'amministratore delegato di Italtex, Alessandro Pedretti –. Virkill si pone come obiettivo l'eliminazione della trasmissione del virus attraverso le superfici contaminate. Sappiamo, infatti, da studi autorevoli che il Sars-Cov-2, come tanti altri virus, rimane attivo per diverso tempo fuori dall'organismo, sulle superfici e sui tessuti. Le soluzioni proposte sono state ideate per garantire una maggiore tranquillità al cliente che vuole sentirsi al sicuro mentre cerca di rilassarsi. L'idea è quindi quella che l’hotel, il ristorante o il centro benessere possano offrire un servizio aggiuntivo per migliorare l'esperienza del cliente. E ci siamo riusciti con un prodotto che resiste a oltre cento lavaggi, è dermatologicamente testato per pelli sensibili e ipoallergenico»

Italtex nasce nel 1946 come azienda produttrice di tessuti in seta per abbigliamento femminile. La produzione viene realizzata interamente in Italia nei diecimila metri quadri dello stabilimento di Cabiate, in provincia di Como. Oggi Italtex occupa cinquanta persone, produce circa 2 milioni di metri di tessuto all'anno e fattura 4 milioni di euro (+30% nell'ultimo triennio).