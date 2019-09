L’Ucraina avvicina Trump al rischio impeachment di Antonella Scott

Joe Biden, a sinistra, e Donald Trump: lo scandalo Ucraina accende la corsa alla Casa Bianca

2' di lettura

Dal Russiagate al Kievgate, questa volta sarà fatale per Donald Trump? Sui mercati di scommesse online le probabilità di una messa in stato di accusa del presidente americano, cioè dell’avvio di un procedimento di impeachment da parte del Congresso entro l’anno, sono raddoppiate in breve tempo, salendo al 42 per cento. Mentre scendono gli indici a Wall Street, in attesa di un intervento annunciato da Nancy Pelosi, la speaker democratica alla Camera dei Rappresentanti. In parallelo, lo scandalo scuote i primi passi della presidenza Volodymyr Zelenskiy, eletto dagli ucraini soprattutto in nome della guerra alla corruzione.

Nancy Pelosi è sempre stata molto cauta sul fronte dell’impeachment. Ora, però, tutto dipenderà dalla registrazione di una telefonata fatale, avvenuta il 25 luglio scorso fra Trump e Zelenskiy, il nuovo presidente ucraino. Che Trump avrebbe minacciato con la sospensione di aiuti militari americani all’Ucraina, per un valore di 400 milioni di dollari e già approvati dal Congresso Usa, se Zelenskiy non avesse ordinato un’inchiesta su Joe Biden, ex vicepresidente di Barack Obama e ora rivale democratico nella corsa alla Casa Bianca, e sul figlio Hunter.

Una trama imprevista: l’ex attore e ora presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy, in basso a sinistra, ascolta l’intervento di Donald Trump all’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York

Le accuse all’Europa

A New York, dove sia Trump che Zelenskiy stanno seguendo i lavori dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Trump ha negato le pressioni sul leader ucraino. «Non gli ho chiesto» di indagare sui Biden, ha detto ai giornalisti. La risposta a ogni interrogativo sta nel transcript della telefonata del 25 luglio, segnalata da un funzionario dell’intelligence americana non ancora identificato. Una settimana prima, ha rivelato il Washington Post, Trump aveva dato ordine al responsabile ad interim dell’amministrazione, Mick Mulvaney, di fermare gli aiuti a Kiev. Il Congresso sta indagando sulle motivazioni di Trump, sospettando che l’obiettivo fosse danneggiare il rivale, servendosi di risorse pubbliche. Anche se all’Onu il presidente americano ha dato una spiegazione diversa: la sospensione degli aiuti, ha detto, era un modo per scuotere i Paesi europei e indurli a contribuire di più nel sostegno all’Ucraina. «Siamo noi a mettere la maggior parte dei soldi, e mi chiedo perché», ha detto Trump.

Un procuratore nel mirino