L’Ucraina indaga su 5mila crimini di guerra. Zelensky: «Russia fuori dall’Onu»

La Russia vuole uccidere più civili possibili: lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo intervento all’Onu, chiedendo: «Dov’è la pace che il Consiglio di sicurezza deve costruire?». Per poi affermare: «I russi vogliono ridurci in schiavitù». Per Zelensky serve un tribunale sul modello di Norimberga che processi la Russia per i suoi crimini di guerra in Ucraina. Il presidente ha chiesto al Consiglio di sicurezza Onu di «rimuovere la Russia». L’ambasciatore russo all’Onu, Vasily Nebenzya replica duramente: le accuse di Zelensky sarebbero «infondate e non confermate da testimoni oculari». Per il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, le accuse su Bucha servirebbero a «sabotare colloqui promettenti». Intanto, esplosioni sono state udite nella tarda serata di martedì nell’ovest dell’Ucraina, nella regione di Leopoli.

Kiev: si indaga su 5mila crimini di guerra

Almeno 5mila crimini di guerra commessi da russi sono al momento oggetto d’indagine in Ucraina. La situazione umanitaria è quanto mai drammatica. «Numerosi casi di tortura di civili si registrano nei territori liberati dagli occupanti», denuncia il difensore civico ucraino Lyudmila Denisova che aggiunge: «Bambini di meno di 10 anni uccisi con segni di stupro e tortura sono stati trovati a Irpin». Una giornalista del Kyiv Independent twitta foto di bambini con i nomi scritti sulla schiena nel caso che la madre muoia. Nuovo inferno a Borodyanka: «Ci sono i corpi di circa 200 civili sotto le macerie dei palazzi colpiti dai bombardamenti russi», dice il sindaco. Per il presidente Zelensky il 90% degli edifici di Mariupol sono stati distrutti. Almeno 12 civili uccisi e 41 feriti a Mykolaiv.

Usa: altri 100 milioni di aiuti militari all’Ucraina

Gli Usa sbloccheranno 100 milioni di dollari di aiuti supplementari alla sicurezza per l’Ucraina, annuncia il segretario di Stato Antony Blinken. La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen anticipa che l’Unione sta «lavorando a sanzioni aggiuntive che includano il petrolio» e presenta le nuove misure nei confronti della Russia: stop all’import di carbone, divieto di accesso ai porti europei per le navi di Mosca, stop alle transazioni riguardanti quattro banche chiave russe. Per la Casa Bianca uno degli obiettivi con le ultime misure è costringere la Russia a fare una scelta tra un default e drenare le restanti riserve di dollari. La Russia dovrà essere «più prudente» con le esportazioni di cibo all’estero, «specialmente verso i Paesi ostili», dice Vladimir Putin.

L’Ue espelle diplomatici russi

Diversi paesi europei procedono con l’espulsione dei diplomatici russi e il Cremlino attacca l’Europa per «manca di lungimiranza. La Russia darà una risposta pertinente, dice il portavoce del ministero degli Esteri. L’Italia espelle 30 diplomatici russi «per motivi di sicurezza nazionale», spiega il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. La Lega si smarca: la pace si fa con il dialogo non con le espulsioni, è la posizione del Carroccio. Mentre la Spagna espelle a sua volta 25 diplomatici russi. Il premier italiano Mario Draghi commenta: «Le atrocità scuotono i nostri animi, Putin ne risponderà». Ferma condanna del presidente del Consiglio per le stragi di civili e «pieno sostegno alle nuove sanzioni Ue». Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parla di «recuperare la ragionevolezza».

L’Italia prepara un Def di guerra

Potrebbe tenersi già in giornata, anziché giovedì, il Consiglio dei ministri per il varo del Documento di economia e finanza. Secondo quanto si apprende da diverse fonti di governo nel primo pomeriggio di giovedì è stata convocata una cabina di regia sul Def e a seguire dovrebbe essere convocato il Cdm. «Lo scostamento non può essere un tabù: se necessario deve essere deciso», dice Antonio Misiani, responsabile economico del Pd.