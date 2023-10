Missili ATACMS: l’Ucraina entra in una nuova fase della guerra

Ascolta la versione audio dell'articolo

Gli Stati Uniti hanno fornito un numero ristretto di missili balistici a lungo raggio all’Ucraina, accogliendo la richiesta del mese scorso del Paese in guerra, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky lo ha detto martedì.

I missili sono già stati utilizzati sul campo di battaglia contro la Russia e hanno dimostrato di essere estremamente efficaci, Zelensky ha aggiunto, esprimendo “gratitudine” verso gli Stati Uniti.

Gli Stati Uniti si sono rifiutati di discutere pubblicamente la consegna, che hanno organizzato in gran silenzio. I missili forniti dovrebbero essere “meno di una dozzina,” secondo fonti vicine al presidente. E’ la prima volta che l’amministrazione Biden consegna armi in segreto: in passato, ha sempre dato l’annuncio prima che venissero spedite. Il numero limitato di missili inviati sottolinea inoltre la riluttanza degli Stati Uniti a inviare armi potenti.

I missili, noti come Army Tactical Missile System or ATACMS (video) , permettono all’Ucraina di colpire obiettivi russi più lontani, mantenendo le forze ucraine al sicuro fuori portata.

A causa delle preoccupazioni statunitensi riguardo l’escalation delle tensioni con la Russia, la versione dell’ATACMS mandata in Ucraina avrà una portata inferiore rispetto a quella massima che potrebbe avere. I missili in questione possono infatti arrivare fino a circa 300 chilometri, ma non è il caso di quelli inviati in Ucraina, che hanno una portata massima di circa 160 chilometri.