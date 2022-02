Ucraina, appello dei separatisti a Putin. Gli Usa: invasione entro 48 ore

Ascolta la versione audio dell'articolo

La “lista nera” si allunga: distrutte le speranze di risolvere la crisi ucraina con la diplomazia, americani ed europei hanno dato il via al confronto a colpi di sanzioni, che rispondono al riconoscimento russo delle regioni separatiste del Donbass, in violazione del diritto internazionale, e che andranno ad accumularsi sopra quelle collezionate da Mosca dal 2014 - anno dell’annessione della Crimea - a oggi.

Le sanzioni

In questo che viene descritto come un primo round a impatto limitato, Unione Europea, Gran Bretagna e Stati Uniti si sono coordinati. Martedì la Casa Bianca aveva preso di mira due grosse banche e il debito sovrano russo, con l’obiettivo di impedire alla Russia di finanziarsi sui mercati occidentali. La Ue invece ha messo in fila 23 persone e quattro istituzioni russe, ritenute responsabili di attacchi all’integrità territoriale ucraina, e i 351 deputati della Duma di Stato che hanno trasmesso a Vladimir Putin la richiesta di riconoscimento dell’indipendenza di Donetsk e Luhansk.

In lista ci sono “veterani” del sistema sanzionatorio come Evghenij Prigozhin, nel mirino di Europa e Stati Uniti per il controllo - da lui smentito - sul Gruppo Wagner, mercenari attivi in diversi Paesi e accusati di torture ed esecuzioni extra-giudiziali; ma anche nuovi ingressi come Margarita Simonyan, capo della tv RT, Maria Zakharova portavoce del ministero degli Esteri o Vladimir Solovjov, conduttore tv: per loro l’accusa è diffusione di informazioni false. Ci sono poi tra gli altri Sergej Shoigu, ministro della Difesa; Andrej Kostin, presidente della banca VTB; Anton Vaino, capo dell’amministrazione presidenziale.

Eventuali beni da loro posseduti nei Paesi dell’Unione saranno congelati, i visti di ingresso vietati. Tra questi nomi, ancora una volta, non c’è quello di Putin: per ora, commentano diversi osservatori, le misure annunciate contro Mosca si limitano «a graffiare la superficie». I nomi di maggior peso sono forse preservati per il futuro.

Approvate dai 27 Paesi membri della Ue all’unanimità, le nuove sanzioni aumentano inoltre le restrizioni all’accesso russo ai mercati dei capitali, come gli Stati Uniti, e vietano import ed export di merci e tecnologie da e per le due repubbliche separatiste. Altri provvedimenti seguiranno in base all’evolversi della situazione: i leader europei sono stati chiamati a Bruxelles per un Consiglio d’emergenza giovedì sera alle 20 per discutere, come ha scritto il presidente Charles Michel nella lettera di invito, come affrontare le azioni della Russia e come sostenere ulteriormente l’Ucraina.