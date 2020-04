L’Ue allenta le regole prudenziali per aiutare il credito a famiglie e imprese

Interessante è anche la scelta di anticipare l'entrata in vigore di nuovi SMEs supporting factors, ossia la ridotta quota delle esigenze di capitale che una banca deve rispettare ogni volta che presta a una piccola e media impresa. Questa quota ridotta, adottata pur di facilitare i prestiti alle realtà economiche meno importanti, doveva entrare in vigore il 28 giugno 2021. Lo stesso avverrà per la quota ridotta relativa agli investimenti infrastrutturali.

L'esecutivo comunitario ha chiarito che la crisi di queste settimane non deve imporre alle banche di rivedere automaticamente le stime sulle perdite provocate da sofferenze creditizie, secondo le regole contabili IFRS 9. La stessa valutazione del rischio di un prestito non deve essere rivista solo per via dell'aumento delle probabilità di insolvenza, ma anche alla luce della durata del credito. Infine, la moratoria di cui è oggetto un credito non ne fa aumentare automaticamente il pericolo, ha spiegato Bruxelles.

«Gli schemi moratori pubblici e privati introdotti in risposta alla pandemia hanno una natura prevalentemente preventiva e generale. Finché tali regimi soddisfano una serie di condizioni, non sono considerati misure di tolleranza e pertanto non incidono sulla classificazione dei prestiti in questione», si legge nella comunicazione comunitaria. Con la sua interpretazione, Bruxelles vuole evitare tra le altre cose differenze nazionali nel mercato unico.