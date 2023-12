Unione Europea: procedura formale di infrazione contro X per sospetta violazione del DSA

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Oggi abbiamo avviato una procedura formale di infrazione nei confronti di X per sospetta violazione degli obblighi di contrasto ai contenuti Illegali e alla disinformazione, sospetta violazione degli obblighi di trasparenza, sospetto ’Deceptive Design’ dell’interfaccia utente». Lo annuncia su X il commissario Ue al Mercato interno Thierry Breton .

Today we open formal infringement proceedings against @X :



⚠️ Suspected breach of obligations to counter #IllegalContent and #Disinformation



⚠️ Suspected breach of #Transparency obligations



⚠️ Suspected #DeceptiveDesign of user interface#DSA pic.twitter.com/NxKIif603k — Thierry Breton (@ThierryBreton) December 18, 2023

Si legge infatti sul sito della Commissione: «La Commissione europea ha avviato un procedimento formale per valutare se X possa aver violato il Digital Services Act (DSA) in aree legate alla gestione del rischio, alla moderazione dei contenuti, ai dark pattern, alla trasparenza della pubblicità e all’accesso ai dati per i ricercatori. Sulla base dell’indagine preliminare condotta finora - continua il comunicato ufficiale - anche sulla base di un’analisi del rapporto di valutazione dei rischi presentato da X a settembre, del rapporto di trasparenza di X pubblicato il 3 novembre e delle risposte di X a una richiesta formale di informazioni, che, tra altri, riguardavano la diffusione di contenuti illegali nel contesto degli attacchi terroristici di Hamas contro Israele, la Commissione ha deciso di avviare una procedura formale di infrazione contro X ai sensi della legge sui servizi digitali».

Accuse sui contenuti e sull’interfaccia

Il comunicato della Commissione prosegue: «I lavori si concentreranno sui seguenti ambiti:

Il rispetto degli obblighi DSA relativi al contrasto alla diffusione di contenuti illegali nell’UE, in particolare in relazione alla valutazione del rischio e alle misure di mitigazione adottate da X per contrastare la diffusione di contenuti illegali nell’UE, nonché al funzionamento dell’avviso e un meccanismo d’azione per i contenuti illegali nell’UE imposto dalla DSA, anche alla luce delle risorse di moderazione dei contenuti di X.

L’efficacia delle misure adottate per combattere la manipolazione delle informazioni sulla piattaforma, in particolare l’efficacia del cosiddetto sistema “Community Notes” di X nell’UE e l’efficacia delle relative politiche che mitigano i rischi per il discorso civico e i processi elettorali.