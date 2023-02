L’Ue gioca la carta dei rimpatri per superare lo stallo su migranti

La consegna di una motovedetta ai libici

Intanto lunedì 6 febbraio ad Adria (RO), presso il Cantiere navale Vittoria, è in programma una cerimonia di consegna alle autorità libiche di una motovedetta classe 300 di nuova fabbricazione, nell'ambito del progetto europeo Sibmmil. Partecipano il ministro degli Affari esteri Antonio Tajani, la ministra degli Esteri libica, Najila El Mangoush, e il Commissario europeo per l'allargamento e la politica di vicinato, Olivér Várhelyi.

L’altro dossier: il piano industriale von der Leyen

Il Consiglio europeo, salvo indicazioni dell’ultim’ora, durerà due giorni proprio come un summit ordinario. L’impressione è che, più che sui migranti, i leader si soffermeranno sul Piano industriale targato von der Leyen. I punti caldi, nel breve periodo sono due: l’uso delle risorse già disponibili (da Recovery Fund, RepowerEu e programma InvestEu) e il nuovo regime semplificato di aiuti di Stato. Il riferimento contenuto nella bozza di conclusioni alla tutela del mercato unico è un punto a favore di chi, come l’Italia, non vuole una corsa alle sovvenzioni che avvantaggi solo Francia e Germania. E in questa partita Roma trova una sponda proprio nei Paesi “frugali” del Nord, attenti a non danneggiare i pilastri della concorrenza. Non a caso la presidenza svedese si è detta cauta sul tema degli aiuti di Stato. «Scelte sbagliate possono avere effetti sulla nostra competitività per diversi anni», è stato spiegato. L’ipotesi di utilizzare Sure nel breve termine non è contemplata nelle conclusioni del summit. C’è, però, il riferimento alla flessibilità nell’uso dei fondi esistenti. È a questo, più che a nuovo debito, che punta per ora l’Italia.

Aiuti di Stato, missione negli Usa di Francia e Germania

Intanto proprio sul tema degli aiuti di Stato Parigi e Berlino scaldano i motori e, incassato il favore del primo disegno del piano industriale Ue, lanciano l’offensiva al maxi-pacchetto da 370 miliardi di dollari di sussidi pubblici “green” messi a disposizione dagli Stati Uniti. Rischiando però di creare il vuoto dietro di loro e di lasciare indietro chi invece - come Roma - deve fare i conti con i limiti imposti dagli elevati livelli di debito pubblico. il ministro dell’Economia francese, Bruno Le Maire, “offre vantaggi competitivi che, insieme ai prezzi dell’energia molto bassi negli Usa, rappresentano un rischio per le industrie europee” e per l’intero tessuto imprenditoriale che potrebbe traslocare oltreoceano. Martedì 7 febbraio il ministro dell’Economia francese, Bruno Le Maire e il suo omologo tedesco Robert Habeck raggiungeranno a Washington, decisi a chiedere “trasparenza” all’amministrazione di Joe Biden per scongiurare una guerra commerciale transatlantica dai pericolosi contorni.