L’Ue inserisce la Russia nella lista dei paradisi fiscali

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

L'Ecofin ha deciso di aggiungere Isole Vergini britanniche, Costa Rica, Isole Marshall e Russia all’elenco delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali (black list). Con queste aggiunte, l’elenco è ora composto da 16 giurisdizioni: ne facevano già parte Samoa americane, Anguilla, Bahamas, Figi, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad e Tobago, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini americane e Vanuatu.

Barbados, Giamaica, Macedonia del Nord e Uruguay hanno rispettato i loro impegni e potrebbero quindi essere rimossi dal documento sullo stato di avanzamento per rispettare i parametri Ue. A Hong Kong e alla Malaysia è stata concessa una proroga del termine per completare la riforma dei loro regimi di esenzione dal reddito di fonte estera per quanto riguarda le plusvalenze.

Loading...

Anche al Qatar è stata concessa una proroga a fine marzo perché ha dovuto affrontare vincoli di riforma costituzionale per completare la sua riforma in tempo. Anche l'Italia si è pronunciata a favore della proroga. Il caso Qatar è stato lungamente discusso nelle riunioni preparatorie dell'Ecofin per due motivi: l'evidenza del Qatargate da un lato e la sensibilità delle relazioni Ue-Qatar quale fornitore di gas alternativo al gas russo.