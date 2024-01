L’Ue mette al bando i diamanti russi e Alrosa, il più grande produttore al mondo

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’Unione Europea ha deciso di mettere al bando i diamanti estratti da Alrosa, il più grande produttore del pianeta e che estrae un terzo dei diamanti totali, nell’ambito del nuovo pacchetto di sanzioni (il dodicesimo) contro la Russia per la guerra in Ucraina. Le sanzioni sono state estese anche al ceo di Alrosa, Pavel Marinychev, che non potrà dunque entrare nei confini dell’Unione. Alrosa, nota l’Ue, «costituisce una parte importante di un settore economico che genera grandi ricavi» per Mosca. Ora, gli asset di Alrosa in Europa saranno congelati, e i cittadini e le aziende europee non potranno mettere fondi a disposizione della società. Finora solo gli Stati Uniti, nell’aprile del 2022, avevano imposto un bando ai diamanti russi.

Sanzioni sui diamanti russi, il nodo tracciabilita'

Queste nuove sanzioni rafforzano il divieto, in vigore dal 1 gennaio di quest’anno, di importare, acquistare o trasferire diamanti naturali e sintetici e gioielli in diamanti dalla Russia, una misura che si applica anche ai diamanti estratti in Russia, esportati dalla Russia o in transito dal Paese, nonché (ma solo a partire da settembre) i diamanti russi lavorati in altri Paesi, in primis in India, principale destinazione per la lavorazione delle gemme.

I Paesi aderenti al G7 avevano già stabilito il bando nel loro ambito lo scorso 6 dicembre, con effetto dal 1 gennaio, indicando che da settembre i membri che importano diamanti grezzi «devono dar vita a un robusto sistema di tracciabilità e adottare meccanismi di certificazione».

La miniera di diamanti Alrosa di Yubileynaya, in Yakutia.

Assett di primo piano

Alrosa, che per il 33% è proprietà della Federazione Russa e per il 25% della repubblica di Yakutia, dove la compagnia ha la sua sede, ha finora portato nelle casse di Mosca circa 4 miliardi di dollari ogni anno. Nel primo semestre 2023 aveva avuto ricavi per 1,9 miliardi di dollari, in aumento dello 0,2% rispetto allo stesso periodo del 2022, ma +3,5% rispetto al primo semestre 2021. Nel 2023 ha estratto 34,6 milioni di carati, in lieve calo rispetto ai 35,6 milioni del 2022.

«Quest’anno Alrosa è riuscita a pagare dividendi ai suoi azionisti per la prima volta in due anni e in generale ci aspettiamo che il suo contributo alle casse della Yakutia sarà di molto superiore alle previsioni e a quello dell’anno scorso», ha affermato di recente Aisen Nikolaev, governatore della Yakutia. Parole pronunciate però qualche giorno prima dell’entrata in vigore delle sanzioni europee.