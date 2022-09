L’Ue punta a raccogliere 140 miliardi di euro dal tetto ai ricavi delle società energetiche

Sì alla riforma dei Trattati

Riassumendo, il discorso è stato improntato alla necessità di rafforzare gli strumenti europei, tanto che la presidente della Commissione si è detta favorevole a una (controversa) riforma dei Trattati. Nel dettaglio, tra le proposte di von der Leyen vi è un pacchetto legislativo dedicato alle piccole e medie imprese, che «sono il pilastro della potenza economica dell'Europa».

L'obiettivo del SME Relief Package sarà di «ridurre gli ostacoli legali e burocratici» e di offrire «un corpus unico di norme fiscali» da applicare in tutta l'Unione europea. In questo contesto, Bruxelles vuole rivedere la direttiva sui ritardi dei pagamenti, perché venga finalmente applicata.

Nel suo discorso, la signora von der Leyen ha discusso delle materie prime del futuro, le terre rare. Secondo Bruxelles, la domanda per queste materie prime, utilizzate in molti prodotti tecnologici, verrà moltiplicata per cinque da qui al 2030. «Oggi un paese controlla il mercato», ha detto la presidente della Commissione europea, riferendosi alla Cina. Un nuovo Raw Material Act dovrà servire a garantire gli approvvigionamenti del futuro, mentre un nuovo fondo sovrano dovrà finanziare progetti comunitari.

Proposte di riforma del Patto di Stabilità

Sul fronte delle regole di bilancio, la signora von der Leyen ha confermato che in ottobre la Commissione europea presenterà nuove proposte di riforma del Patto di Stabilità. «Abbiamo bisogno di regole che promuovano investimenti strategici e che garantiscano sostenibilità di bilancio (…) Vogliamo introdurre maggiore flessibilità nel percorso nazionale di riduzione del debito, ma al tempo stesso imporre maggiore rispetto delle regole».

Al netto delle proposte di politica economica, la presidente della Commissione europea ha sostenuto la necessità di una Europa “più coraggiosa”. Ha quindi preannunciato un patto per la difesa della democrazia, in modo da meglio lottare contro la disinformazione e la deriva dello Stato di diritto in molti paesi; e ha dato il suo appoggio alla creazione di una Convenzione Europea in vista di un aggiornamento dell'impianto istituzionale dell'Unione.