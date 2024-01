L’Ue resta in pressing sull’Italia per la ratifica Mes

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sul tavolo non c’è una nuova riforma del Mes né un fondo salva-Stati senza l’Italia. C’è solo e sempre un unico auspicio: che Roma torni sui suoi passi e ratifichi il backstop del Meccanismo economico di stabilità. La presidenza belga dell’Ue, incontrando alcuni media internazionali è tornata a toccare il delicato tasto del Mes in vista di un semestre (di fatto un quadrimestre, con le Europee a giugno) segnato certamente dai dossier economici, a cominciare dalla riforma del Patto di stabilità. Una riforma che il Belgio vuole chiudere ad ogni costo, portando avanti parallelamente due ulteriori dossier: l’Unione bancaria e quella dei capitali.

Il nodo del Mes

In merito al primo tema il no del Parlamento italiano al Mes, arrivato lo scorso 21 dicembre, potrebbe smuovere le acque. La presidenza belga guarda innanzitutto al cosiddetto Cmdi, ovvero la riforma della gestione delle crisi bancarie e l’assicurazione dei depositi. La Commissione, lo scorso aprile, ha fatto la sua proposta. Ora spetterà al Belgio facilitare i negoziati tra Paesi membri e con l’Eurocamera. «Visto che il backstop del Mes non è disponibile è importante andare avanti», ha spiegato il ministro delle Finanze Vincent Van Peteghem.

Il pressing della presidenza Ue

Per il ministro, tuttavia, il rafforzamento della gestione delle crisi bancarie non è un piano B rispetto al fondo salva-Stati. «La prima opzione, lo scenario preferibile, resta che l’Italia ratifichi il Mes», ha sottolineato, escludendo l’ipotesi, caldeggiata da Roma, di mettere sul tavolo un modello diverso per la riforma del fondo: «ho ascoltato le parole del premier Meloni, mi sembra difficile che accada», ha puntualizzato. Bruxelles, insomma, ci spera ancora.

Obiettivo ratifica del Patto di stabilità ad aprile

Ma, per l’Ue, il tema del Mes resta comunque separato da quello del Patto di stabilità. Nel corso della Plenaria di gennaio l’Eurocamera approverà la sua posizione negoziale. Poi inizieranno i triloghi tra le istituzioni comunitarie. «Sarà un negoziato delicato, sappiamo quanto è stato difficile trovare un accordo all’interno del Consiglio Ue ma sia tra i Paesi membri sia tra gli eurodeputati c’è la consapevolezza che l’intesa è necessaria», ha sottolineato van Peteghem. La presidenza di turno punta quindi a chiudere i negoziati marzo per permettere la ratifica del Patto ad aprile, all’ultima curva della legislatura von der Leyen.

Recovery Fund «pietra miliare»

Il nuovo Patto sarà il convitato di pietra dell’Ecofin informale che si terrà a Gent a fine febbraio e che la presidenza belga vuole incentrato innanzitutto sul grande tema della competitività. In questo contesto, ha spiegato il segretario di Stato con delega al Pnrr Thomas Dermine, lo strumento del Recovery Fund «è una pietra miliare, un modello» da seguire. Eppure, ha osservato il titolare delle Finanze belga, sarebbe «prematuro parlare di un Next Generation 2.0. Assicuriamoci prima che l’attuale abbia successo». Sul tavolo, tra l’altro, c’è anche il grande tema del timing nell’attuazione dei Piani. La presidenza belga sa che diversi Paesi chiederanno una proroga oltre il 2026. Difficilmente, tuttavia, ad affrontare la questione sarà la Commissione uscente