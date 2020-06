L’Ue riaprirà le frontiere esterne. Quali sono le questioni aperte I 27 Paesi decidono il 29 giugno come e a chi riaprire dopo tre mesi e mezzo di chiusura per la pandemia da coronavirus di An.Man.

Coronavirus, von der Leyen: stop ingorghi alle frontiere interne

I 27 Paesi decidono il 29 giugno come e a chi riaprire dopo tre mesi e mezzo di chiusura per la pandemia da coronavirus

3' di lettura

A metà marzo i paesi dell’area Schengen, che non corrisponde del tutto alla Unione europea, hanno chiuso le frontiere esterne per la pandemia da coronavirus, dichiarata in quei giorni dall’Oms.

Perché si parla di riapertura delle frontiere Ue?



Il 15 giugno si è deciso che tutti i paesi dell’area Schengen avrebbero riaperto a paesi terzi (il resto del mondo) a partire dal 1° luglio ma in modo graduale, valutando Paese per Paese in base alla situazione epidemiologica dei singoli Stati. Una valutazione soggetta a monitoraggio costante e a revisione ogni 14 giorni. Pesa anche il principio di reciprocità: la Ue apre le frontiere solo a quei Paesi che fanno lo stesso e faranno dunque liberamente viaggiare i cittadini comunitari. Fino al 30 giugno si può entrare e uscire dall’area Schengen solo per motivi di lavoro o urgenza. Secondo una bozza che circola in ambienti comunitari, da 1° luglio i cittadini di 47 Paesi saranno ammessi e quelli di 54 Paesi saranno esclusi.

Cosa è successo negli ultimi giorni?



Il New York Times ha pubblicato la notizia che i cittadini degli Stati Uniti non avrebbero fatto parte della lista dei Paesi ammessi di nuovo nella Ue dal 1° luglio a causa dell’alto numero di contagi. Come gli Stati Uniti, anche Russia, Brasile e Qatar sarebbero esclusi. Sono stati così individuati 14 Paesi “sicuri” che sarebbero in regola: Algeria, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Montenegro, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Serbia, Corea del Sud, Thailandia, Tunisia e Uruguay. Discorso a parte per la Cina che avrebbe i requisiti epidemiologici richiesti ma attualmente non fa entrare i cittadini Ue e alcuni Paesi membri, in particolare la Francia, vogliono far valere il criterio di reciprocità.

Quando si decide?



Tutto è stato rimandato a lunedì 29 giugno, 48 ore prima della scadenza. L'Ue non ha ancora trovato un'intesa sulla lista dei “paesi sicuri”. Secondo fonti diplomatiche citate da France Presse “i colloqui sono ancora in corso e andranno avanti fino a lunedì” perché alcuni Paesi membri hanno chiesto più tempo. Si decide a maggioranza qualificata.

Quali sono le implicazioni e le conseguenze della decisione?



Sono di varia natura. C’è una questione politica sopratutto se si escludono dai viaggi gli americani e si includono i cinesi. Tanto è vero che dietro queste due liste - gli ammessi e gli esclusi - c’è un intenso lavoro diplomatico e lo stesso segretario di Stato americano, Mike Pompeo, è intervenuto sulla possibile chiusura agli americani sostenendo che “non si può frenare l’economia”. C’è poi appunto un problema di natura prettamente economica, di scambi frenati dalle frontiere chiuse e di immediate ricadute sul turismo in particolare quello di Paesi come Italia, Spagna, Malta e Cipro e Grecia, la più decisa a riaprire a chiunque per salvare la stagione.