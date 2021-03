L’ufficio post pandemia amplia gli spazi per socializzare e riduce le scrivanie Un’indagine di InvestiRe sgr e Politecnico di Milano su nun campione di medie e grandi imprese rileva che oltre metà delle aziende sta ripensando gli spazi in ufficio per accogliere di nuovi i dipendenti dopo il covid. Si andrà in sede in base alle necessità, per confrontarsi, lavorare in team, accogliere clienti e fare recruiting. Da rivedere layout fisico e arredi di Laura Cavestri

Se il lavoro da remoto durante il lockdown è stata l’occasione per scoprire che lavorare da luoghi diversi è possibile e, per alcune attività, addirittura più efficace, il 47% delle grandi imprese individua nell’utilizzo diverso degli spazi in sede la principale eredità dell’emergenza e il 21% dichiara che abbandonerà le postazioni assegnate per lavorare in un’ottica di condivisione delle scrivanie e di desk sharing. Solo il 4% delle organizzazioni prevede però di supportare i dipendenti con contributi...