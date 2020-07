L'ultima arrivata è l'elettrica eco-sostenibile

Si arriva poi all'area dedicata esclusivamente alla Nuova 500: è lei la vera diva, l'icona della Dolcevita da conoscere in tutti i dettagli grazie a un'autentica 3D experience. La più carismatica delle city car si svela ai visitatori attraverso la sua carica elettrica ed emotiva al servizio della sostenibilità ambientale. Nell'area dedicata alle One-off vengono poi presentate le tre interpretazioni esclusive della Nuova 500 firmate altrettanti icone del made in Italy, da Armani, Bulgari e Kartell, capolavori senza tempo all'insegna dell'artigianalità e della sostenibilità.Infine, dopo aver percorso questo lungo viaggio, si può sostare in un'originale “Soothing area”, rilassandosi e prendendosi tutto il tempo necessario sotto l'installazione a soffitto che ricorda un grande cielo illuminato, perché la Nuova Fiat 500 elettrica potrà in futuro contribuire a rendere più limpidi e anche pià sereni i cieli di tutte le città.