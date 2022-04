L’ultima battaglia di Mino Raiola contro il «totalitarismo» della Fifa

Nel Forum pronto a impugnare la riforma in ogni sede giudiziaria sono infatti presenti i più potenti procuratori, che hanno dato vita a vere e proprie corporation dell'intermediazione come la Stellar Sports di Jonathan Barnett e David Manasseh che nel 2020 amministrava un parco contratti da 1,15 miliardi di euro che hanno fruttato 117 milioni di commissioni, la Gestifute di Jorge Mendes, procuratore portoghese di Cristiano Ronaldo e José Mourinho, con un patrimonio contrattuale di 820 milioni e 85 milioni di commissioni, e appunto l’agenzia di Mino Raiola che solo nel 2020 ha movimentato 696 milioni di accordi, incassando 70 milioni di commissioni.

Contro il totalitarismo della Fifa

Raiola, di rado accomodante e diplomatico, ma dotato di una intelligenza politica fuori dal comune, aveva le idee chiare sulle mire della Fifa: «Come mai la Fifa si preoccupa di indicare un limite ai guadagni degli agenti, ma guarda caso si dimentica di proporre un tetto ai trasferimenti, agli stipendi e alle sponsorizzazioni? Io sono convinto che al calcio europeo occorra un nuovo sistema tipo la Mls. Negli Stati Uniti il calcio è organizzato in via autonoma rispetto alla Fifa. Ora come ora succede che arrivano gli investitori dall’America per comandare in casa nostra. E com’è possibile se il know-how, lo abbiamo noi? Serve una presa di coscienza collettiva per guardare al futuro. Non dobbiamo essere deboli, altrimenti saremo in balìa dei fondi americani. Invece creiamo un sistema europeo che regoli il mercato e tuteli i diritti di tutti. In prospettiva saranno più tutelati anche gli appassionati».

Secondo Raiola, in definitiva, «Infantino vuole limitare gli agenti e iniziare una banca della Fifa in cui controllare i trasferimenti, ma è solo una tattica per fare bella figura con l’opinione pubblica e non turbare i grandi sponsor. Vogliono tornare al totalitarismo comunista, che è illegale. Per questo va consentito ad un altro sistema di co-esistere. Questo è il mio obiettivo, voglio aiutare a creare un calcio migliore e forzare tutti a pensare criticamente”.