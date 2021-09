L’ultima beffa di Etihad: si riprende gli slot su Londra e Ita rimane a terra

“Use it or Lose it”

Etihad, che perde Alitalia come “inquilino” dei propri slot, ci guadagna comunque. Prima della pandemia gli slot di Heathrow, come di molti altri aeroporti affollati, erano assegnati sulla base dell’inderogabile principio «Use it or Lose it». Se i corridoi non fossero stati utilizzati almeno al 50%, avrebbero dovuto esser restituiti allo scalo. Nel momento in cui si riprende gli “spazi” di volo su Londra, Etihad dovrebbe anche inaugurare dei voli tra l’Italia e Londra per non perdere i diritti. Cosa che non ha alcuna intenzione di fare, perchè costosa e al momento in perdita.

Ma siccome la fortuna aiuta gli audaci, l’audace Etihad ottiene un regalo insperato dalla Iata: l’associazione mondiale delle compagnie ha prolungato l’esenzione dall’obbligo di utilizzo. Dunque Etihad potrà tenersi gli slot fino alla prossima estate, senza doversi preoccupare di farci volare i suoi aerei.

Problema Londra per Ita

Per la nuova Ita che partirà a metà ottobre, le prime due settimane di vita saranno coperte su Londra. Ma dopo dovrà decidere cosa fare di Londra. Ci sono due opzioni sul tavolo: o stipulerà un contratto ex novo con Etihad per affittare i medesimi slot della vecchia Alitalia, oppure comprarli direttamente da Heathrow. Prima del Covid, gli slot di Londra erano introvabili e carissimi; oggi c’è disponibilità, dopo che molte compagnie hanno abbandonato (momentaneamente) Londra. E probabilmente Ita potrebbe anche trovare degli slot migliori, come fascia oraria, per la clientela d’affari.

In ogni caso, però, un problema in più da risolvere per la nuova compagnia. Heathrow, tra l’altro, non è la sola grana londinese per la futura compagnia di bandiera: sempre il 31 ottobre, c’è il rischio che vengano cancellati i voli da Londra a Linate. Stavolta, però, non è colpa di Etihad, ma della Brexit.