L’ultima innovazione delle startup: consulenti legati ai risultati

3' di lettura

La consulenza per chi innova si specializza e punta al risultato. Nascono nuove forme di collaborazione, team sempre più specializzati nei grandi studi e società di consulenza finanziaria che arruolano commercialisti e legali e si propongono di supportare la fase di crescita delle start up, con fee vincolate al successo delle operazioni di investimento.

In campo non solo i grandi studi

Da un lato ci sono i grandi studi internazionali che, al loro interno, vantano da alcuni anni divisioni specializzate. Rödl & Partner, ad esempio, fornisce assistenza alle start up con un programma articolato in tre fasi (progettuale, lancio e crescita), ma anche a fondi di venture capital, società o investitori privati: nell’ambito delle operazioni straordinarie mette a disposizione team interdisciplinari di avvocati e dottori commercialisti. Oppure Kpmg, il cui team tech italiano è formato da una decina di professionisti che offrono servizi multidisciplinari per accompagnare le start up nelle diverse fasi di crescita (gestione contabile, fiscale e amministrativa, revisione contabile, consulenza strategica, tecnologica e industriale, e diritto societario).

Approccio personalizzato

In questo modo spesso il grande studio diventa hub e attore protagonista per far incontrare idee, imprenditori e investitori. Ma per arrivarci è necessario certificare lo “stato di salute” della start up e non tutti possono permetterselo. «Il superamento del nostro sanity check iniziale è condizione per rimanere agganciato a noi come cliente. Dalla privacy all’employment non ci devono essere bug prima di potersi presentare a un round di investimento», racconta l’avvocato Attilio Mazzilli, a capo del team tech e venture capital dello studio legale internazionale Orrick.

In Italia può contare su una decina di legali, con alle spalle un know how specifico: «L’errore più grande che si può fare, facendo consulenza per operazioni di venture capital, è utilizzare lo stesso approccio del private equity tradizionale», conclude Mazzilli.

La consulenza per la crescita

L’ecosistema delle start up italiane, però, è ricco di realtà non ancora strutturate e poche di quelle già in fase di crescita sono realmente in grado di superare un sanity check. Ecco perché, in parallelo, il mercato della consulenza negli ultimi anni ha visto nascere diversi nuovi attori che puntano a colmare questo gap. Advisor strategici e finanziari che si propongono di strutturare il percorso di crescita delle start up. Come Blue Ocean Finance (si veda l’intervista a destra), società di consulenza nata dalla collaborazione tra una commercialista e un imprenditore, che oggi tra i clienti vanta circa 250 aziende attive.