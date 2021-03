L’ultima miniera di carbone si trasforma in un progetto per l’energia rinnovabile

Un gigantesco alambicco per i gas rari

A viaggiare su un canale parallelo, il progetto Aria che sfrutta l'infrastruttura dei pozzi. In questo caso, lungo la verticale di uno dei pozzi, denominato Seruci Uno, sarà sistemato un impianto simile a un alambicco lungo 350 metri. Qui dentro, con un processo di distillazione criogenica, identico a quello per la produzione della grappa si potranno ricavare i gas rari. Dall'isotopo stabile argon 40 all'ossigeno 18. L'argon 40 permetterà lo sviluppo di una innovativa tecnica per la ricerca della materia oscura.

«Abbiamo poi il progetto per la coltivazione dell'alga Spirulina, proprio in questi giorni incontrerò i rappresentanti di un gruppo interessato al nostro sito per portare avanti questa attività - argomenta il manager - continuando con gli ammendanti derivanti dal recupero degli scarti di lavorazione del carbone e compost proveniente dalla lavorazione dei rifiuti urbani di Tecnocasic».

Progetti per 40 milioni di euro

Quanto alle risorse da mettere in campo, il manager non ha dubbi: «I progetti che stiamo portando avanti vangono circa 40 milioni di euro - argomenta -. Il Just transition fund così come il piano di Piano Nazionale di ripresa e resilienza sono delle occasioni irrinunciabili». Poi la sfida. «Il nostro progetto globale sarà unico in tutto lo scenario nazionale. E sarà anche un esempio di riconversione green di una miniera che dal carbone passerà all'economia circolare. Diciamo pure che abbiamo intrapreso il percorso per diventare primo policentro nazionale per la sostenibilità».