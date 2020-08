L’ultima occasione per l’alluminio in Sardegna passa dalla svolta green Il piano di investimenti da 250 milioni prevede la produzione di energia termica ed elettrica non più dal carbone ma dal metano di Davide Madeddu

Un piano di investimenti che sfiora i 250 milioni di euro per opere da completare in tre anni e la svolta green per la produzione di energia termica ed elettrica dal metano e non più dal carbone. È il nuovo tassello che si incastra nello scenario della filiera dell'alluminio in Italia. A piazzarlo è Eurallumina, la società che nella raffineria di Portovesme (nella Sardegna sud occidentale), sotto il controllo della russa Rusal, trasforma la bauxite in allumina (la materia prima per la produzione di alluminio primario) e che rappresenta il primo anello dell'intera filiera.

Impianti fermi dal 2009

Un nuovo corso che dovrebbe portare poi al riavvio degli impianti fermi dal 13 marzo del 2009 quando l'azienda decise di spegnere la fabbrica a causa da un lato degli alti costi dell'energia, giacché la produzione di vapore avveniva attraverso l'impiego di olio combustibile, e dall’altro del crollo del prezzo del metallo.

Nel 2012 i primi passi per il progetto che, sino al 2019, prevedeva investimenti per circa 200 milioni di euro. Nel frattempo la mobilitazione dei lavoratori contro le lungaggini burocratiche. Poi dopo il via libera alla fine dello scorso anno, l'ultima novità. Ossia, un nuovo progetto di adeguamento che tiene conto anche di quello che accadrà in futuro in seguito allo stop delle centrali a carbone carbone.

Il nuovo progetto ambientale

«Nei giorni scorsi l'azienda ha depositato la “documentazione propedeutica all'avvio formale dell'istruttoria relativamente al Pua (Procedimento Unico Ambientale) presso il ministero dell'Ambiente - scrivono in una nota i delegati della Rsu -. L'avvio di tale procedimento autorizzativo ministeriale riguarda il più volte richiamato “Nuovo Progetto di ammodernamento della raffineria Eurallumina” imperniato sulla variante, nettamente migliorativa dal punto di vista dei conseguenti impatti ambientale e sanitario, inerente un iverso e più ecologico sistema di approvvigionamento energetico».

Procedimento cui segue un'autorizzazione unica che, come rimarcano i delegati sindacali «ricomprende tutte assieme le autorizzazioni di tipo ambientale, sanitario, paesaggistico».