L'ultima sfida di Frank Gehry: «Pronto a tutto per migliorare le città»

Da sinistra: Luma Arles Tower, 2021. Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, 2003. Opus Hong Kong, 2012.

Il lavoro di Gehry si accompagna sempre a una certa dose di coraggio. «A tutti piace Michelangelo», ride. «Ma Michelangelo o Bernini non avevano bisogno di essere coraggiosi, la società in cui vivevano supportava e rispettava il loro estro. Oggi, invece, ci vuole audacia per essere un artista». E non ci sono differenze fra arte e architettura: «Tutti i grandi del Rinascimento erano anche architetti, da Giotto a El Greco». Su questo punto molti sono stati in disaccordo con lui, specialmente agli inizi, quando – dopo essersi trasferito con la famiglia dal Canada agli Usa nel 1947 – si era appena laureato alla University of Southern California. «I miei coetanei e colleghi mi criticavano. Invece la comunità artistica di Los Angeles mi ha accolto subito, sono cresciuto immerso in quella cultura. Io non badavo a ciò che facevano gli altri architetti. Dopo la guerra, tutti gli insegnanti guardavano al Giappone e anche io ho iniziato ad appassionarmi al Paese. Addirittura, ho suonato in un'orchestra giapponese».

Da sinistra: Dancing House, Praga, 1996. Guggenheim Museum Bilbao, 1997. Guggenheim Abu Dhabi, 2026.

L'amore di Gehry per la musica ha avuto una profonda influenza sul suo lavoro. È stata una passione precoce che si ritrova anche in molti dei ricordi d'infanzia di cui ama parlare. «La mia famiglia si chiamava originariamente Goldberg e abitavamo a Toronto, dove Glenn Gould ha eseguito le Variazioni Goldberg di Bach. Mi piaceva – e mi piace ancora – tantissimo ascoltarle. Hanno rappresentato una parte importante della mia vita», dice. Per questo sarebbe ben felice che si prospettasse l'occasione di progettare altre sale da concerti. La madre ha avuto un ruolo fondamentale nella sua formazione, dalla musica all'arte. «I miei genitori non erano ricchi, ma mia madre mi portava spesso ai concerti alla Massey Hall. L'orchestra era diretta da Ernest MacMillan. Io lo incontravo sempre mentre attraversava in bici il parco dove anche io passavo per andare a scuola. Spesso si fermava e facevamo due chiacchiere. Mia madre mi portava anche al museo – quello che molto tempo dopo avrei rinnovato (la Art Gallery di Ontario, terminata nel 2008, ndr) – ed è così che, insieme alla musica, è nato il mio interesse per l'arte».

È sempre per via di sua madre se Gehry si considera anglofilo e monarchico: uno dei motivi per cui, fra l'altro, il progetto londinese gli sta tanto a cuore. «Mia madre si vantava del fatto che, una volta, un suo parente era stato invitato a un tè offerto dalla Regina Madre. Ne andava fiera quasi come se questo significasse che la sua famiglia fosse imparentata con i reali», racconta. «Ci sono molti aneddoti divertenti. Per esempio, ricordo come, ormai molto anziana, fantasticasse di essere proprio la Regina Madre. La monarchia britannica, l'inno nazionale: fa tutto parte della mia cultura e della mia vita. Ci sono cresciuto, è il mio retaggio». Una volta Gehry ha incontrato Diana, la principessa del Galles. Ma è ancora in attesa di un invito per il tè a Buckingham Palace.