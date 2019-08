L’ultima di Trump: il problema non è la Cina ma la Fed Donald Trump torna a criticare la Federal Reserve per la sua riluttanza a tagliare i tassi d’interesse in maniera aggressiva. E lo fa come di consueto via twitter, di prima mattina

«Altre tre banche centrali hanno tagliato i tassi - scrive riferendosi a India, Thailandia e Nuova Zelanda - Il nostro poblema non è la Cina. Siamo più forti che mai, il denaro si riversa negli Usa mentre la Cina sta perdendo migliaia di imprese e la sua valuta è sotto pressione. Il nostro problema è la Federal Reserve, troppo orgogliosa per ammettere il suo errore di aver ecceduto nella politica restrittiva. Deve tagliare di più i tassi e più in fretta e interrompere ADESSO la sua ridicola restrizione quantitativa. La curva dei rendimenti è troppo ampia e non c’è inflazione! L’incompetenza è una cosa terribile, specialmente quando si potrebbe rimediare facilmente.

Vinceremo comunque, ma sarebbe molto più facile se la Fed capisse, cosa che non fa, che stiamo competendo contro altre nazioni, che vogliono andare bene a nostre spese».

Una vera e propria bordata, l’ennesima, indirizzata a Jerome Powell, il presidente della Fed, «colpevole» di aver tagliato i tassi soltanto di una quarto di punto la settimana scorsa. I Fed Funds sono stati portati al 2-2,25%, il primo taglio dal 2008, l’anno in cui esplose la crisi finanziaria globale con il fallimento di Lehman Brothers.