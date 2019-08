M5S-Pd, ultimatum di Di Maio frena la trattativa: slitta alle 12 il vertice con Conte Il leader politico dei Cinque Stelle ha cercato di attenuare il peso delle parole che aveva pronunciato in precedenza. «Non è questione di ultimatum - ha spiegato - qui il punto è che siamo stanchi di sentir parlare tutti i giorni in ogni trasmissione di poltrone e toto-ministri»

Consultazioni, Di Maio: «Nostri punti nel programma di governo o meglio il voto»

L’ultimatum lanciato dal leader politico dei Cinque Stelle Luigi Di Maio dopo il colloquio con Conte ha congelato la trattativa. È stato un fulmine che si è stagliato in un cielo già abbastanza nuvoloso.L’incontro tra la delegazioni del Pd, quella di M5S e il premier incaricato che si sarebbe dovuto tenere alle nove e mezza è stato spostato alle 12. In queste ore Conte sta cercando di ricomporre la frattura tra le due parti politiche.

Il mezzo passo indietro del pentastellato

Una volta scattata la reazione da parte dei Dem, Di Maio ha cercato di attenuare il peso delle parole che aveva pronunciato in precedenza. «Non è questione di ultimatum - ha spiegato - qui il punto è che siamo stanchi di sentir parlare tutti i giorni in ogni trasmissione di poltrone e toto-ministri. L’ho detto e lo ripeto - ha aggiunto -: contano i programmi, le soluzioni, le idee. Il M5S non svende i suoi principi e i suoi valori su ambiente, lavoro, imprese, famiglie. Qui serve concretezza. Poche chiacchiere e basta slogan. Bisogna lavorare per gli italiani e bisogna farlo in fretta. Noi abbiamo 20 punti. E vogliamo che entrino nel programma di governo».

Conte in campo per riavviare la trattativa tra M5S e Pd

Ora a Conte il compito, non facile, di superare l’impasse e riavviare la trattattiva. Di Maio ha consegnato i 20 punti fondamentali per il MoVimento al premier incaricato. Nel farlo, ha sottolineato: «O si seguono questi, oppure meglio andare a votare». Il leader politico pentastellato ed ex vicepremier nell’esecutivo giallo verde ha confermato anche la consultazione su Rousseau.

I nodi modifica dei decreti sicurezza e Di Maio vicepremier

Tra le priorità dei grillini non c’è la modifica dei decreti sicurezza cara ai dem, mentre la posizione di vicepremier per il capo politico è quasi ineludibile. «Patti chiari, amicizia lunga. Stiamo lavorando con serietà per dare un nuovo Governo all’Italia, per una svolta europeista, sociale e verde. Ma basta con gli ultimatum inaccettabili o non si va da nessuna parte», ha avvertito il segretario del Pd Nicola Zingaretti. «Se Di Maio ha cambiato idea, lo dica chiaramente», ha twittato Orlando. Conte ha spiegato di di non aver sentito il “discorso duro” di Di Maio, e ha chiesto a tutti una rosa di nomi per ciascun ministero. Ma i Dem hanno rilanciato: «Precondizione è un chiarimento».