L’ultimo Boeing 747 sarà della Atlas Air

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

La «Regina dei cieli» esce di scena dopo avere scorrazzato per più di cinquant’anni da un capo all’altro della volta celeste, battendo tutti i record di longevità. In più di mezzo secolo ha avuto al suo attivo una miriade di ruoli in volo e a terra: da aereo cargo, a velivolo commerciale in grado di trasportare più di 500 passeggeri su due piani, fino a diventare l’aereo presidenziale l’Air Force One, simbolo degli Stati Uniti. E da ultimo perfino un hotel.

Da «Air Force One» a hotel: la lunga vita del Boeing 747

Ora anche per la Regina dei cieli è giunto...