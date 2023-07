L’ultimo decollo del razzo Ariane 5, in pensione dopo 27 anni e 117 lanci

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ultimo lancio mercoledì dalla Guyana francese per il razzo Ariane 5, che ha coronato così una corsa di oltre due decenni, oltre ad aver mandato in orbita il James Webb Space Telescope da quasi 10 miliardi di dollari.



L’operatore europeo Arianespace prevede di far volare il suo successore, l’Ariane 6, entro la fine dell’anno. Il razzo è stato costruito da ArianeGroup, una joint venture di Airbus e Safran.

L’Agenzia spaziale europea, che sovrintende al programma Ariane, aveva concordato nel 2014 di sviluppare il modello aggiornato con una data di lancio prevista per il 2020 ma il debutto del razzo è stato ripetutamente ritardato. Mentre Arianespace punta a un lancio nel 2023, uno dei principali fornitori di parti di Ariane 6 ha previsto a maggio che non avrebbe volato fino all’inizio del 2024.

Negli ultimi due decenni e mezzo, Arianespace ha fatto affidamento su Ariane 5 per lanciare con successo numerosi satelliti chiave per le comunicazioni nello spazio, incluso il lancio nel 2021 del telescopio Webb per la Nasa.

Arianespace aveva intenzione di lanciare il razzo dal principale spazioporto europeo di Kourou, nella Guyana francese, il 16 giugno, ma ha ritardato i piani dopo aver riscontrato problemi tecnici. Poi un nuovo rinvio per motivi di maltempo il 4 luglio. Infine il lancio vero e proprio. Ariane 5 trasporta un satellite per comunicazioni militari francese (Syracuse 4B) e un satellite sperimentale tedesco.