L’ultimo unicorno italiano che vuole ancora cambiare il mondo

Non sono cambiati i piani di Alberto Dalmasso, 38 anni, piemontese di Cuneo, cofondatore e amministratore delegato di Satispay, la società di pagamenti digitali che a fine settembre, al termine di un round di finanziamento internazionale, ha superato il valore di un miliardo di dollari ed è diventata l’ultimo unicorno italiano. Quando era studente di Economia a Torino, venti anni fa, e alloggiava al collegio Villa San Giuseppe («un ambiente spartano, ma molto vivo», dice Dalmasso), con i suoi compagni discuteva animatamente di come si poteva cambiare il mondo. «Eravamo un gruppo che studiava in facoltà diverse ma molto affiatato», racconta, «passavamo ore a parlare del futuro, a sognare le cose che avremmo voluto fare. Con uno di loro, Dario Brignone, nel 2015 abbiamo fondato Satispay».

L’obiettivo è rimasto lo stesso. Cambiare il mondo. Dalmasso lo dice senza enfasi, come fosse una cosa normale, un traguardo a portata di mano. È l’aspetto che più impressiona in questo giovane imprenditore: la totale dissonanza tra le cose che dice, apparentemente iperboliche, e l’assoluta serenità e naturalezza con cui le dice. «Cambiare il mondo – spiega – vuol dire semplificare la vita delle persone, lavorare per costruire un’equità sociale con una redistribuzione della ricchezza sana e un riequilibrio tra le generazioni».

Satispay semplifica la vita della gente comune, non c’è dubbio. Bastano un conto corrente e uno smartphone, due strumenti largamente diffusi nella popolazione europea, per effettuare un pagamento in uno degli esercizi convenzionati, per scambiarsi piccole somme di denaro o fare pagamenti. Non servono carte di credito, non serve plastica e non si pagano mai commissioni. Lo hanno scelto tre milioni di utenti e la crescita sta diventando tumultuosa. «Per il primo milione di utenti – spiega Dalmasso – ci abbiamo impiegato 70 mesi, per il secondo milione 12 mesi, per il terzo dieci». Per gli acquisti fino a dieci euro non pagano commissioni neanche gli esercenti – sono 70mila – che, invece, per le transazioni di importo superiore pagano 20 centesimi a scontrino, una commissione fissa, indipendente dagli importi. «Satispay è nata dalla voglia di fare che avevamo a Villa San Giuseppe e dall’osservazione della realtà. Tutte le volte che ci è capitato di non avere gli spiccioli per pagare il caffè o di trovare un esercente senza resto e che non dava la possibilità di utilizzare la carta di credito o il bancomat, ci facevamo la stessa domanda: possibile non ci sia un modo per pagare senza contante e senza carte? Possibile che non si possano abbattere le commissioni?». Eccoci: semplificare un gesto quotidiano per cambiare il mondo. «Io lavoravo a Ersel, il primo fondo d’investimento nato in Italia. Un bel lavoro, un ambiente ideale, una società finanziaria ben gestita, dimensioni medie. Imparavo tantissimo, ma non mi bastava. Dario faceva l’informatico per una società dell’oil and gas in Kazakistan. Facevamo le riunioni su Skype per inventarci qualcosa. Quando abbiamo capito che c’erano i margini giuridici e tecnologici per partire con Satispay, ci siamo licenziati entrambi e abbiamo iniziato il cammino».

I soldi venivano in gran parte da un’avventura imprenditoriale di famiglia iniziata appena prima della laurea. La costruzione di sette impianti fotovoltaici che fruttava quattromila euro al mese di utile. «C’è una predisposizione genetica», racconta Dalmasso con un filo di ironia. «In famiglia non stiamo mai fermi. Abbiamo comprato e venduto noccioleti, c’è stato un momento in cui abbiamo avuto due milioni di lumache. A casa nostra il trasloco e il cambio di attività sono un’abitudine…». Ma il grosso è arrivato dagli investor angels e dai finanziamenti reperiti sul mercato. «Siano bravi a fare le presentazioni – dice sornione Dalmasso – ma sono stati determinanti due fattori, e lo sono ancora: andare davanti agli investitori avendo messo in gioco tutto, il lavoro e i risparmi personali; avere un progetto ambizioso. Chiedevamo, in grande, 40 milioni di euro, ma non abbiamo avuto difficoltà a raccogliere i 400mila euro che servivano per partire. Così come, negli anni, non è stato difficile trovare i fondi necessari per gli sviluppi successivi, fino all’ultimo round da 320 milioni».

Nella sede milanese di Satispay il riequilibrio generazionale e l’equità sociale sono due obiettivi concreti. L’età media dei 200 dipendenti è 31 anni. Le assunzioni marciano al ritmo di due al giorno («ma ne servirebbero quattro», dice Dalmasso) e i dipendenti raddoppieranno in un anno. Si cercano profili di tutti i tipi. La preferenza va a chi ha fatto esperienze all’estero e ha voglia di tornare, i talenti emigrati da riportare in Italia. «Cerchiamo giovani determinati e folli – dice Dalmasso – ragazzi che hanno voglia di mettersi in gioco e imparare».