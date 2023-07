«L’ultra lusso continua a tirare ma le infrastrutture sono cruciali per crescere»

Il cantiere Perini rimarrà a Viareggio?

Visto che il nostro segmento è tutto di grandi dimensioni, e che non vogliamo andare nel segmento dei 40 metri e dintorni dove ci sono competitor più bravi di noi, dubito che continueremo a produrre nel capannone ex-Perini di Viareggio, che non è adeguato. In quel capannone faremo attività diverse, legate al marchio Picchiotti, come l’allestimento di yacht più piccoli e le attività di refit. La palazzina degli ex-uffici Perini, che era troppo grande per le nostre esigenze, l’abbiamo ceduta al gruppo nautico Next (che produce maxi yacht con i marchi Maiora e AbYachts, ndr). Peccato essere capitati in mezzo a una guerra tra Comune di Viareggio e Regione Toscana che ha rallentato il passaggio di proprietà del fabbricato.

Nel cantiere di Marina di Carrara, dov’è il quartier generale del gruppo, state continuando a investire?

Abbiamo completato gli investimenti nelle aree produttive, ora stiamo ampliando gli uffici. Il cantiere così ampliato e ristrutturato è un motore di sviluppo per il territorio: siamo la più grande realtà che opera nel porto di Marina di Carrara, nel nostro cantiere lavorano ormai 600 dipendenti più duemila persone dell’indotto.

Quindi guardate con favore al progetto di ampliamento del porto di Marina di Carrara?