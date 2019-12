L’umanissimo Pinocchio di Garrone

Dimenticatevi i luoghi fantastici del film tratto da Lo cunto de li cunti di Basile. Non ci sono castelli, laghi cristallini, rupi incantate e incantevoli: qui il paesaggio è poverissimo, proprio come nella versione televisiva comenciniana del 1972, in cui nei panni di Geppetto vi era un magnifico Nino Manfredi, mentre il Gatto e la Volpe erano Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Nella versione di Garrone la misera casa di Geppetto è in una cascina, dove cade l’intonaco, in cui i letti sono fagotti, dove la gente è vestita di cenci rabberciati. Ma il completo di Pinocchio, ricavato da un copriletto, è bello ed elegante. Così lo è la luna nel cielo nero sporcato da nuvole grigie, i campi di grano, le colline e gli ulivi nodosi.

Garrone sembra suggerire allo spettatore di godere della bellezza che ha portata di mano, senza ricorrere a paesaggi estenuati. L’elemento fantastico è nelle maschere degli avventori che sono per lo più animali, di aria, di terra e di mare. Poche le scene da effetto speciale, che risiede appunto nel restituire l’animalità dei suoi personaggi. Ve n’è una, particolarmente onirica quando, trasformato in ciuchino, Pinocchio viene spinto nel mare con una pietra al collo. Sembra di vedere una scena da La forma dell’acqua e non a caso su Netflix nel 2021 sarà trasmesso il Pinocchio di Guillermo del Toro.

Garrone ha superato la sfida della maledizione secondo cui coloro che toccano Pinocchio si bruciano spesso i piedi, proprio come il burattino.

È capitato allo stesso Benigni, la cui versione del libro di Collodi nel 2002 è stata un vero flop, al re mida del cinema hollywoodiano Steven Spielberg e alla sua criticatissima trasposizione fantascientifica di Pinocchio, A.I. -Intelligenza artificiale (2001) e a Francesco Nuti nel 1994 con Occhio Pinocchio. Si è salvato Walt Disney con il cartone animato del 1940 che è ancora un ever green .

Garrone vince la sfida con la maledizione di Pinocchio Photogallery30 foto Visualizza

Perché Pinocchio di Garrone si salva? Perché è poetico e malinconico, e racchiude uno spicchio della verità tragica di cui è fatto il mondo, proprio come accadeva nel poco celebrato Reality (2012). Pinocchio é preda di tutti gli istinti e anche se arreca dolore al vecchio babbo perché sparisce, non va a scuola, sta con i cattivi, lo spettatore è sempre dalla sua parte. Pinocchio non sa cos’è la vita, è nato che era già bambino, senza succhiare dal seno latte ed esperienza. Sente solo le pulsioni: quella di correre, di divertirsi, di essere gaudente. Ma in fondo lo fa anche la Fatina (Alida Baldari Calabria), che è lì per redirmelo, ma che non vede l’ora che la Lumaca si addormenti per giocare con lui. Come si fa poi a dare torto a Pinocchio quando lancia il martello al Grillo (Davide Marotta)? Altro che voce dolce e dissuasiva, è un provocatore saccente che gli ricorda costantemente il suo essere inanimato (una testa di legno), il Grillo è un predicatore sanzionatorio con il suo Te l’avevo detto io! Come rimproverargli poi di saltare scuola quando il Maestro (Enzo Vetrano) è un sadico patentato?