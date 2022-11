L'Umbertino va di moda col lungomare razionalista e gli aperitivi

Di fronte parte il Lungomare Nazario Sauro e soprattuto quell'infilata di palazzi razionalisti che poche città di mare possono vantare al mondo. Il quartiere Umbertino, tra il Murat e la Madonnella, infatti vede susseguirsi senza soluzione di continuità le sagome minimaliste, affusolate, pulite del Palazzo della Presidenza della Regione Puglia, il Palazzo dell'Areonautica, quello dell'INPS e la Caserma Bergia: tutte si specchiano in quel mare dove, pochi metri decine di metri più avanti, i surfer anche adesso, approfittando dei giorni, assai frequenti, in cui il sole bacia di rosa e arancione Bari, accarezzano le onde alla spiaggia Pane e Pomodoro.

Dopo il tramonto, che ha spesso il colore di un nugolo di fenicotteri in volo, l'Umbertino cambia pelle e si diverte nei bar degli aperitivi e dei tagliari gourmet come la Bugiardo vineria, mentre all'Arcimboldo Spirits&Fruit si sorseggiano cocktail alla frutta davvero iridescenti. Per cenare, si torna indietro, scegliendo il Ristorante Biancoforte ricavato in quella che era una porta di accesso alla città vecchia dove sotto le volte medioevali è stato allestito un ambiente elegante caratterizzato da specchi, antichi contenitori di olio, poltrone, e soprattutto si gustano crudité di pesce e un tonno rosso con cipolla rossa davvero superbi.