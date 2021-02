L’Umbria a caccia di capitali esteri. Accordo Regione-imprese Siglato un protocollo d’intesa per aumentare gli investimenti dall’estero. Oggi le multinazionali presenti nella regione danno lavoro a 7mila persone e generano un fatturato di 7 miliardi

Promuovere misure di politica industriale per creare un ambiente favorevole alla fidelizzazione delle imprese a capitale estero che già investono in Umbria e per sostenere l’attrazione di nuovi investitori nel territorio è l’obiettivo del «Protocollo di intesa per il consolidamento e l’attrazione degli investimenti esteri» siglato da Regione Umbria, Confindustria nazionale e Confindustria Umbria.

A firmare l’accordo sono stati la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, la vice presidente per l’Internazionalizzazione di Confindustria Barbara Beltrame e il presidente di Confindustria Umbria Antonio Alunni. Alla presentazione, oltre ai firmatari, era presente anche Massimiliano Burelli, ad di Ast, coordinatore del Comitato multinazionali di Confindustria Umbria e del Gruppo tecnico per gli investimenti e gli investitori esteri di Confindustria denominato Advisory board investitori esteri (Abie).

Le aziende a capitale estero – si legge in un comunicato dell’associazione degli industriali – hanno un’incidenza molto rilevante nel sistema produttivo regionale e in particolare in quello industriale, dove occupano oltre 7mila addetti e generano un fatturato di circa 7 miliardi di euro. In Confindustria Umbria sono presenti 30 multinazionali a controllo estero provenienti da 14 Paesi.

Le multinazionali in Umbria, inoltre, svolgono un «ruolo significativo» rispetto al tessuto locale di fornitori, che risentono positivamente della loro presenza in termini di accesso ai mercati internazionali, adozione di sistemi gestionali avanzati, innovazione tecnologica e cultura manageriale. Il Protocollo sancisce quindi una collaborazione tra le parti coinvolte che si impegnano a favorire un’azione mirata, efficace e integrata per l’ulteriore radicamento delle multinazionali già presenti e l’attrazione di nuovi investimenti esteri.

«L’attrattività della nostra regione – ha detto Tesei – è un elemento determinante per lo sviluppo economico. È necessario un lavoro di squadra, nel rispetto dei rispettivi ruoli, affinché si sfruttino quanto più possibile le peculiarità dell’Umbria e si creino e implementino le migliori condizioni per creare terreno fertile sia per chi già è presente nel nostro territorio sia per i nuovi investitori. Seri e solidi progetti industriali a capitale estero sono un valore aggiunto per l’occupazione e per la stessa imprenditoria locale, così come dimostrato da numerosi esempi virtuosi che la nostra regione ospita».