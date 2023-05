L’Ungheria avvia la riforma giudiziaria sperando di sbloccare i fondi della Ue

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il parlamento ungherese ha iniziato a discutere una riforma giudiziaria che, se approvata - secondo quanto evidenziato da Politico - sbloccherebbe oltre 13,2 miliardi di euro di fondi Ue per il Paese in un momento in cui la sua economia soffre di bassa crescita e prezzi elevati.

Scrive Politico che il problema è l’indipendenza della magistratura, che secondo i funzionari della Ue è stata ostacolata dal governo del primo ministro Viktor Orbán.

Una proposta di riforma, tuttavia, mira a rafforzare l’indipendenza in diversi modi, per esempio assicurando che il Consiglio giudiziario nazionale, un organo di controllo della magistratura, rimanga indipendente, nonché riformando la Corte suprema e la Corte costituzionale per proteggerle dall’influenza politica e per consentire il rinvio dei casi alla Corte di giustizia europea per le decisioni preliminari.

Il Parlamento ungherese è chiamato a pronunciarsi sulla riforma nella giornata di mercoledì 3 maggio.

«Se il caso dell’indipendenza della magistratura viene risolto, si sblocca la maggior parte dei programmi di coesione», ha dichiarato la settimana scorsa il commissario europeo per il bilancio Johannes Hahn a un gruppo di giornalisti.