L'unica e inevitabile soluzione è Mario Draghi È l'unica persona che ha sia esperienza e reputazione sia idee adeguate al momento drammatico che stiamo attraversando. Tutti lo sanno, noi - che spesso lo abbiamo criticato - abbiamo avuto il coraggio di scriverlo. di Paolo becchi e Giovanni Zibordi

Ogni settimana aumenta il blocco delle attività e di qualunque tipo di movimento della stragrande maggioranza degli italiani, che ora sono effettivamente spariti dalla circolazione, salvo una piccola minoranza che manda avanti ospedali, servizi di polizia, nettezza urbana, luce, gas e acqua, benzina e poco altro.

Si fa la spesa aspettando in fila come nell'URSS di Breznev, ma è sorto un popolo di giovani in moto che portano la spesa a casa a chi se lo può permettere e non vuole andare, neanche con mascherina e guanti a comprare insalata e mozzarella.

Nessuno sa bene cosa succede ad un'economia in cui sparisca la produzione, il commercio e quasi tutte le attività che non siano di sopravvivenza, come se di colpo il 90% della popolazione fosse malata a casa. Le stime che si vedono sono però di 100 miliardi di PIL in meno al mese, quindi un buco di 100 miliardi in marzo e un altro buco di 100 miliardi in aprile, senza sapere se a maggio o giugno si tornerà forse pian piano a uscire, lavorare, consumare e produrre.

Il governo Conte dice che è come una guerra e in termini di devastazione economica lo sarà. Nelle guerre però decine di migliaia di giovani andavano a combattere e morire e tutti gli altri si davano da fare più di prima per riparare i danni e sostenerli.

Qui abbiamo circa 10mila decessi in maggioranza anziani (con o per il virus) e invece di concentraci sulla protezione degli anziani decine di milioni di italiani devono stare immobilizzati in casa perché non ci si fida a lasciarli uscire, anche con mascherina e guanti. Nei paesi asiatici, Giappone, Corea, Hong Kong, Singapore, Taiwan e poi in Svezia in realtà invece ci si fida. In paesi importanti come gli USA o la Germania si raccomanda di stare in casa, ma senza obbligare o multare. In Italia anche respirare aria fresca in un parco, in campagna o in montagna (dove ci si “distanzia”) sembra contagioso e portare bambini a passeggio costa la denuncia e la multa, sia a Bergamo, dove gli ospedali sono sovraccarichi, che a Palermo dove non c'è aumento di decessi.