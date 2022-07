L’unica emergenza vera è la nostra incapacità di prendere decisioni

Beniamino Andreatta rimase solo e di quel progetto non se ne è più parlato. Siamo passati da una crisi idrica all’altra, specie nel Sud, e adesso parliamo di emergenza. Televisioni, giornali e social proprio in questi giorni hanno “rivelato” che la crisi non dipende dalla mancanza d’acqua, anche se il fatto che non piova da mesi accentua il problema, ma in gran parte dipende da un 40-60% di acqua dispersa lungo i tubi. A molti è sembrata una clamorosa notizia. È vecchia di 43 anni. Non è difficile capire quali interessi in questi decenni abbiamo impedito il Piano Andreatta.

Chiudo infine con una testimonianza ancor più personale.

Nel 1993 Francesco Rutelli fu eletto sindaco di Roma e mi fu chiesto di far parte del Consiglio di amministrazione dell’Acea che aveva un grande manager, Paolo Cuccia. All’inizio si gestì efficacemente la decisione dell’Antitrust secondo la quale l’Enel “doveva” cedere ad Acea 700mila utenze nel comune di Roma che diventò così una multiutility,gestendo insieme acqua e luce.

Il Comune di Roma ha da sempre una municipalizzata per la raccolta dei rifiuti, l’Ama che quindi andava ad affiancarsi strategicamente all’Acea. L’Ama spendeva (e spende tuttora) tanti soldi per smaltire i rifiuti, portandoli fuori dalla regione Lazio e anche fuori dall’Italia. L’Acea doveva pagare le sue fonti energetiche per produrre elettricità. Si delineò pertanto un progetto strategico che avrebbe mantenuto Roma pulita e avrebbe dato ai cittadini romani energia elettrica a prezzi più bassi. L’Acea avrebbe costruito e gestito tre termovalorizzatori con i quali produrre energia “comprando” i rifiuti dell’Ama, molto meno costosi delle altre fonti di energia, dando quindi ai romani elettricità a prezzi più bassi. L’Ama, invece di pagare per portare altrove i suoi rifiuti, li avrebbe venduti all’Acea e avrebbe incassato soldi con i quali avrebbe reso il servizio raccolta rifiuti di Roma il più efficiente d’Italia.

In trent’anni non se ne è fatto nulla e oggi ci si scontra per un solo termovalorizzatore, mentre l’emergenza rifiuti ha alimentato l’emergenza cinghiali.